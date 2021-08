शाहिद अफरीदी ने की तालिबान की जमकर तारीफ, लोगों ने कहा- ये महिला सशक्तिकरण के वकील हैं

नई दिल्‍ली. अक्‍सर अपने बयानों से सुर्खियों में रहने वाले पाकिस्‍तान के पूर्व कप्‍तान शाहिद अफरीदी (shahid afridi) ने इस बार तालिबान (Taliban) की जमकर तारीफ की. उन्‍होंने तालिबान को लेकर बीते दिन जो बयान दिया है, उसने पूरी दुनिया में सनसनी मचा दी है. उन्‍होंने कहा कि तालिबान एक अच्‍छी सोच के साथ आया है. कुछ समय पहले ही तालिबान ने अफगानिस्‍तान पर कब्‍जा किया था, जिस वजह से वहां के लोग देश छोड़ने को मजबूर हो गए हैं.

अफरीदी ने कहा कि तालिबान एक सकारात्‍मक सोच के साथ आया है. वे महिलाओं को काम करने की इजाजत दे रहा है और मुझे विश्‍वास है कि तालिबान को क्रिकेट काफी पसंद है. अफरीदी के बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. लोग उन्‍हें जमकर ट्रोल कर रहे हैं.

❝Taliban have come with a very positive mind. They’re allowing ladies to work. And I believe Taliban like cricket a lot❞ Shahid Afridi. He should be Taliban’s next PM. pic.twitter.com/OTV8zDw1yu

— Naila Inayat (@nailainayat) August 30, 2021