'हमारे खिलाड़ी डरते हैं..', शाहिद अफरीदी ने कप्तान बाबर से मीटिंग के बाद क्यों कहा ऐसा?

नई दिल्ली. भारतीय क्रिकेट की तरह पाकिस्तान भी बदलाव के दौर से गुजर रहा है. रमीज राजा की चेयरमैन पद से छुट्टी के अलावी चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम को भी हटा दिया गया है. इसके बाद नजम सेठी की अगुआई में नई कमेटी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कमान संभाली है. सेठी ने पीसीबी चेयरमैन की जिम्मेदारी संभालते ही शाहिद अफरीदी की अगुआई में एक सेलेक्शन कमेटी बनाई है. अफरीदी को अंतरिम चीफ सेलेक्टर बनाया गया है. उनकी सेलेक्शन कमेटी में अब्दुल रज्जाक और राव इफ्तिखार अंजुम भी शामिल हैं.

शाहिद अफरीदी ने चीफ सेलेक्टर का कार्यभार संभालते ही कई कड़े फैसले लेना भी शुरू कर दिया है. उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ चुनी गई टेस्ट सीरीज के स्क्वॉड में मैच से पहले बदलाव कर दिया. वहीं, वो युवा खिलाड़ियों को भी इंटरनेशनल क्रिकेट का एक्सपोजर देने के लिहाज से भी पाकिस्तान टीम से जोड़ रहे हैं. इस बीच, अफरीदी की अगुआई वाली अंतरिम सेलेक्शन कमेटी ने रविवार को कप्तान बाबर आजम और हेड कोच सकलेन मुश्ताक के साथ मीटिंग की.

The interim selection committee chaired by Shahid Afridi held a meeting with Pakistan captain Babar Azam and head coach Saqlain Mushtaq pic.twitter.com/AxTR5h91mw

