पाकिस्तान का यह क्रिकेट स्टेडियम बना खेत, उगाई जा रहीं कद्दू और मिर्चियां; वीडियो कर देगा हैरान

नई दिल्ली. पाकिस्तान में क्रिकेट का स्तर बीते कुछ सालों में काफी नीचे गिर गया है. टीम के हालिया प्रदर्शन से यह बात साफ भी हो जाती है. पाकिस्तान क्रिकेट (Pakistan Cricket) के इस स्तर पर पहुंचने की सबसे बड़ी वजह बुनियादी ढांचे में गड़बड़ है. इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वहां क्रिकेट स्टेडियम में मैच के बजाए कद्दू और मिर्च उगाई जा रही है. इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

पाकिस्तान के एआरवाई न्यूज ने अपनी एक रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया है कि कैसे पंजाब प्रांत में स्थित खानेवाल स्टेडियम (Khanewal Cricket Stadium) में अब खेती होने लगी है और वहां पर सब्जियां उगाई जा रही हैं. खानेवाल स्टेडियम में घरेलू क्रिकेट के मुकाबले होने थे. इस स्टेडियम को देश में जमीनी स्तर पर क्रिकेट को बढ़ावा देने की सोच के साथ तैयार किय़ा गया था.

इसे बनाने में करोड़ों रुपए खर्च हुए थे. स्टेडियम में प्रैक्टिस एरिया के अलावा शानदार पवेलियन समेत कई सारी विश्व स्तरीय सुविधाएं मौजूद थीं. हालांकि, किसानों ने स्टेडियम को अब अपने कब्जे में ले लिया है और खिलाड़ियों के तैयार होने की जगह यहां कद्दू, मिर्च और दूसरी सब्जियां उग रही हैं.

Where are authorities????

Look how they are destroying 🏏 stadium, how they are playing with future of 🇵🇰, this is KHANEWAL’s Cricket Stadium’ Sad story….

کاش کسی کو پاکستان کے مستقبل کی فکر ہو تو یہ مرچیں کھلاڑیوں کے زخموں پر نہ لگیں pic.twitter.com/r3A8K2UfWt

— Shoaib Jatt (@Shoaib_Jatt) August 16, 2021