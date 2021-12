नई दिल्‍ली. पाकिस्‍तानी गेंदबाज हसन अली (Hasan Ali) की पिछले कुछ समय से जमकर आलोचना हो रही है. टी20 वर्ल्‍ड कप (T20 World Cup 2021) में महंगा ओवर, सेमीफाइनल में ऑस्‍ट्रेलिया के मैथ्‍यू वेड का कैच छोड़ने के कारण उन्हें काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा. एक बार फिर पाकिस्‍तानी तेज गेंदबाज नए विवादों के कारण सुर्खियों में हैं. पाकिस्‍तान सुपर लीग 2021 (PSL) प्‍लेयर्स ड्राफ्ट के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए हसन ने एक पत्रकार के साथ गलत बर्ताव किया.

इस्‍लामाबाद यूनाइटेड के गेंदबाज हसन अली के कई सवालों के जवाब दिए, मगर उन्‍होंने एक पत्रकार के सवाल का जवाब देने से साफ मना कर दिया. पत्रकार ने अपना सवाल पूरा भी नहीं किया था कि हसन बीच में बोल पड़े कि अगला सवाल प्‍लीज, उन्‍होंने ऐसा कई बार किया. हसन अली के व्‍यवहार से निराश होकर पत्रकार ने कहा कि यह अच्‍छा बर्ताव नहीं है.

What happened to Hassan Ali?! What did @anussaeed1 say to him on Twitter? pic.twitter.com/C6vCFGINv0

— Ghumman (@emclub77) December 12, 2021