'अब हम रिटायरमेंट ले लें? ये आप क्या कर रहे हैं...' शाहीन अफरीदी ने साथी खिलाड़ी से ऐसा क्यों कहा?

नई दिल्ली. पाकिस्तान के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी ने अपने साथी और विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान से मजे लिए हैं. रिजवान फिलहाल भारतीय बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा के साथ ससेक्स और डरहम के बीच काउंटी डिवीजन-2 का हिस्सा रहे. रिजवान एक पेशेवर विकेटकीपर बल्लेबाज हैं लेकिन वह काउंटी क्रिकेट में गेंदबाजी करते नजर आए. इसी पर शाहीन ने सोशल मीडिया पर उनसे मजाक किया.

ससेक्स के लिए खेल रहे मोहम्मद रिजवान ने डरहम के खिलाफ मैच में 79 रन की शानदार पारी खेली. वहीं, पुजारा ने 334 गेंदों की अपनी पारी में 24 चौकों की बदौलत 203 रन बनाए. दोनों ने टीम को 538 रन तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई. पुजारा जहां 5वें नंबर पर उतरे तो वहीं रिजवान ने नंबर-7 पर बल्लेबाजी की. रिजवान ने फिर मैच की दूसरी पारी के दौरान 2 ओवर भी फेंके. यह मैच ड्रॉ रहा.

29 वर्षीय रिजवान ने मध्यम गति से गेंदबाजी करते हुए 2 ओवर फेंके और केवल 5 रन दिए. वह एक विकेट लेने के बहुत करीब थे क्योंकि उनकी गेंद पर कुछ उछाल आया और बल्लेबाज को कोई सुराग नहीं मिला. उन्होंने 12 गेंदों में अपनी लाइन और लेंथ को भी बनाए रखा. ससेक्स के आधिकारिक ट्विटर हैंडल ने भी रिजवान की गेंदबाजी का एक वीडियो शेयर किया.

He does it all. 🌟@iMRizwanPak‘s first over in the @CountyChamp. 🎳 #GOSBTS pic.twitter.com/G3ZAdatUM7

— Sussex Cricket (@SussexCCC) May 1, 2022