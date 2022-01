597 विकेट लेने वाला पाकिस्तान पेसर सड़क पर बेच रहा चने, VIDEO हो गया वायरल

नई दिल्ली. पाकिस्तान के स्टार तेज गेंदबाज वहाब रियाज (Wahab Riaz) ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया. उनका यह वीडियो कुछ ही पलों में वायरल हो गया. दरअसल, इस वीडियो में वहाब रियाज को सड़कों पर चन बेचते देखा जा सकता है. रियाज के इस वीडियो पर उनके पूर्व साथी अहमद शहजाद ने भी मजेदार कमेंट किया है. 36 साल के रियाज लगभग दो साल से इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर हैं.

वहाब रियाज ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से सड़कों पर चने बेचने का वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो को शेयर करते हुए रियाज ने लिखा है, ‘आपका चनों ”वाला चा-चा” ऑफ द डे! अपने ऑर्डर भेजें ‘क्या बनाऊं और कितने का बनाऊं?’ इस खास ठेले के आसपास कुछ समय बिताना अच्छा लगा, मुझे मेरे बचपन के दिन याद आ गए.”

वामिका की बर्थडे पार्टी की तस्वीरें ऋद्धिमान साहा की पत्नी ने की शेयर, विराट-अनुष्का इस अंदाज में आए नजर

वहाब रियाज के इस वीडियो पर उनके साथी खिलाड़ी अहमद शहजाद ने कमेंट करते हुए लिखा, ‘वहाब अंकल अली भी कुछ चने चाहता है प्लीज.’ इसके फैन्स भी वहाब के इस वीडियो पर जमकर कमेंट्स कर रहे हैं.

Wahab uncle Ali also wants to have some please 😋

— Ahmad Shahzad 🇵🇰 (@iamAhmadshahzad) January 10, 2022