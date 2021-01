PAK vs NZ: पाकिस्तान की शर्मनाक हार, न्यूजीलैंड ने दी 20 साल की सबसे बड़ी शिकस्त

काइल जैमिसन बने मैन ऑफ द मैच

ऑलराउंडर काइल जैमिसन को दूसरे टेस्ट मैच में शानदार प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया. उन्होंने पहली पारी में 5 व दूसरी पारी में 6 विकेट लिए. यह 2004 के बाद पहला मौका है जब किसी कीवी गेंदबाज ने दोनों पारियों में 5-5 या इससे अधिक विकेट झटके हैं. केन विलियम्सन (Kane Williamson) को मैन ऑफ द सीरीज का खिताब मिला. उन्होंने पहले टेस्ट मैच में भी शतक लगाया था.

पाकिस्तान क्रिकेट टीम (Pakistan) के लिए साल 2021 की शुरुआत बेहद शर्मनाक रही है. मेजबान न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान (Pakistan vs New Zealand) को दूसरे टेस्ट मैच में पारी व 176 रन के अंतर से करारी शिकस्त दी है. यह न्यूजीलैंड (New Zealand) की पाकिस्तान पर टेस्ट इतिहास की दूसरी सबसे बड़ी जीत है. इससे पहले उसने पाकिस्तान को 2001 में पारी व 185 रन के अंतर से हराया था.पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा टेस्ट मैच 3 जनवरी से क्राइस्टचर्च में खेला गया. पाकिस्तान ने पहली पारी में 297 रन बनाए. इसके जवाब में न्यूजीलैंड ने 6 विकेट पर 659 रन बनाकर पारी घोषित की. इस तरह मेजबान टीम को पहली पारी में 362 रन की बढ़त मिली. पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने पहली पारी की तरह दूसरी पारी में भी कीवी गेंदबाजों के सामने घुटने टेक दिए. मेहमान टीम दूसरी पारी में सिर्फ 186 रन बनाकर ढेर हो गई. इस तरह न्यूजीलैंड ने यह मैच पारी के अंतर से जीत लिया.न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान से दूसरा टेस्ट जीतने के साथ ही 2 मैचों की सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली है. दूसरे टेस्ट में न्यूजीलैंड की जीत के एक-दो नहीं, बल्कि चार-चार हीरो रहे. युवा कीवी गेंदबाज काइल जैमिसन (Kyle Jamieson) ने मैच में कुल 11 विकेट झटके. वहीं, कप्तान केन विलियम्सन (238) ने दोहरा शतक और हेनरी निकोल्स (157) व डेरिल मिचेल (102) ने शानदार शतक बनाए.पाकिस्तानी टीम ने इस मैच में सिर्फ बड़ी हार का रिकॉर्ड नहीं बनाया. उसके गेंदबाजों ने सबसे अधिक वाइड फेंकने का पाकिस्तानी रिकॉर्ड भी बनाया. पाक गेंदबाजों ने मैच में 17 वाइड बॉल फेंकी. कप्तान मोहम्मद रिजवान के नाम भी एक बुरा विश्व रिकॉर्ड दर्ज हुआ. वे बतौर विकेटकीपर कप्तान एक पारी में सबसे अधिक बाई रन (27) देने वाले क्रिकेटर बन गए.