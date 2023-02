VIDEO: बाबर आजम ने खिलाड़ी को बैट लेकर दौड़ाया, गेंदबाज भाग खड़ा हुआ, हैरान कर देगा वीडियो

नई दिल्ली. बाबर आजम (Babar Azam) की गिनती दुनिया के दिग्गज बल्लेबाजों में होती है. इस समय वे पाकिस्तान सुपर लीग (Pakistan Super League 2022-23) में उतर रहे हैं. टी20 लीग के एक मुकाबले में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पेशावर जाल्मी को हराया. बाबर पेशावर के कप्तान हैं. मैच के दौरान उन्होंने इस्लामाबाद के तेज गेंदबाज हसन अली को बल्ला लेकर दौड़ा लिया. हालांकि यह मजाकिया अंदाज में हुआ. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है. मैच में बाबर ने नाबाद 75 रन की बड़ी पारी भी खेली, लेकिन वे टीम को जीत नहीं दिला सके.

वीडियो में दिख रहा है कि बाबर आजम शॉट मारकर रन लेने के लिए भागते हैं. ओवर तेज गेंदबाज हसन अली डाल रहे थे और वे बीच में आ जाते हैं. बाबर ने इस दौरान बल्ला उठा लिया और हसन अली भी हंसते हुए भागते नजर आए. मैच में उन्होंने 35 रन देकर 3 विकेट लिए और प्लेयर ऑफ द मैच भी बने. वहीं बाबर आजम 58 गेंद पर 75 रन बनाकर नाबाद रहे. स्ट्राइक रेट 139 का रहा. 7 चौका और एक छक्का जड़ा.

Oh Babar Azam Just Too Cute pic.twitter.com/DjOua57Azi

— ♡ (@Sulphuric_) February 23, 2023