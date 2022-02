नई दिल्‍ली. पाकिस्‍तानी क्रिकेटर आजम खान (Azam Khan) का 1998 में जब जन्‍म हुआ तो उस समय उनके पिता मोईन खान (Moin khan) अपने साथी खिलाड़ी शाहिद अफरीदी (shahid afridi) के साथ मिलकर कोहराम मचा रहे थे. मोईन बल्‍ले से तो अफरीदी गेंद से कमाल दिखा रहे थे. मोईन ने तो 2005 में क्रिकेट से संन्‍यास ले लिया और फिर इसके बाद पाकिस्‍तान के कोच भी रहे. उन्‍होंने तो अपनी दूसरी पारी काफी पहले ही शुरू कर दी थी, मगर उनके साथी अफरीदी का जलवा अभी भी मैदान पर बरकरार है. दोनों एक बार फिर चर्चा में है.

मोईन अपने छोटे बेटे आजम खान की वजह से चर्चा है, जिन्‍होंने पाकिस्‍तान सुपर लीग के एक मैच में अफरीदी की जमकर धुनाई कर दी. पीएसएल के 10वें मैच में इस्‍लामाबाद यूनाइटेड के सामने क्‍वेटा ग्लेडियेटर्स की टीम थी.

Shahid Afridi vs Azam Khan the thrilling last over Islamabad United vs Quetta Gladiators tonight. Video by @hePSLt20#IUvsQG pic.twitter.com/x8VvTSaOZe

— Malik Ali Raza (@MalikAliiRaza) February 3, 2022