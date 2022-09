नसीम शाह ने कुछ इस तरह हारी हुई बाजी को जीत में किया तब्दील, देखें रोमांच की पराकाष्ठा तक पहुंचे मैच का VIDEO

नई दिल्ली. एशिया कप 2022 (Asia Cup 2022) का एक बेहद ही रोमांचक मुकाबला बीते कल पाकिस्तान और अफगानिस्तान (Pakistan vs Afghanistan) के बीच शारजाह में खेला गया. इस मुकाबले में अफगान टीम ने ग्रीन टीम को कड़ी टक्कर दी. हालांकि आखिरी ओवर में नसीम शाह (Naseem Shah) के दो आसमानी छक्कों ने पुरे मैच की कहानी ही बदल दी.

दरअसल शारजाह में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने के लिए मजबूर हुई अफगान टीम पाकिस्तान के सामने छह विकेट के नुकसान पर 129 रन बनाने में कामयाब रही. वहीं लक्ष्य का पीछा करने उतरी ग्रीन टीम की भी कुछ खास शुरुआत नहीं हुई. स्टार बल्लेबाज एवं कप्तान बाबर आजम पहली ही गेंद पर बिना खाता खोले फजलहक फारूकी का शिकार बने. इसके बाद पाक टीम नियमित अंतराल पर विकेट गंवाती रही.

