PAK vs AFG: राशिद खान ने भरी हुंकार, कहा- इंशाल्लाह मजबूत वापसी करेंगे

नई दिल्ली. एशिया कप 2022 (Asia Cup 2022) का एक बेहद ही रोमांचक मुकाबला बीते कल पाकिस्तान और अफगानिस्तान (Pakistan vs Afghanistan) के बीच शारजाह में खेला गया. इस मुकाबले में पाक टीम को आखिरी ओवर में जीत मिली. मैच के दौरान अफगानिस्तान की टीम भी हमेशा बनी रही, लेकिन टीम को आखिरी ओवर में नसीब का साथ नहीं मिला और एक विकेट से शिकस्त का सामना करना पड़ा. पाकिस्तान के खिलाफ मिली हार के बाद अफगानिस्तान के सभी खिलाड़ी मायूस नजर आए. टीम के अनुभवी स्पिनर राशिद खान (Rashid Khan) ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी निराशा जाहिर की है.

स्टार स्पिनर ने पाकिस्तान बनाम अफगानिस्तान मुकाबले के बाद ट्वीट करते हुए लिखा, ‘हम अंत तक लड़े और मुझे अपनी टीम पर बहुत गर्व है. हम सीखते रहेंगे और इंशाल्लाह मजबूती के साथ वापसी करेंगे.’ बता दें बीते कल अफगानिस्तान की टीम छोटे से लक्ष्य के बचाव के लिए जीजान से लड़ी. अगर यह टार्गेट थोड़ा और बड़ा होता तो मैच का नतीजा कुछ और हो सकता था.

We Fought till the end and I’m so proud of my team we keep learning and INSHALLAH will come stronger .I’m sorry to the nation back home not to give them happiness which is winning cricket game and it’s the only source of happiness. Onto next game tomorrow INSHALLAH pic.twitter.com/ov7Bv4MaIR

— Rashid Khan (@rashidkhan_19) September 7, 2022