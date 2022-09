VIDEO: शोएब अख्तर हुए आग बबूला, कहा- इसलिए अल्लाह ने एक पठान को दूसरे पठान से छक्का मरवाकर जलील किया

नई दिल्ली. एशिया कप 2022 (Asia Cup 2022) का 10वां मुकाबला बीते बुधवार को पाकिस्तान और अफगानिस्तान (Pakistan vs Afghanistan) के बीच शारजाह में खेला गया. इस मुकाबले में पाक टीम को आखिरी ओवर में महज एक विकेट से रोमांचक जीत मिली. ग्रीन टीम को आखिरी दो ओवरों में 21 रनों की दरकार थी और टीम आठ विकेट गंवा चुकी थी. क्रीज पर आसिफ अली महज एक उम्मीद थे. हालांकि वह भी 19वें ओवर में बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में पवेलियन चलते बने.

आसिफ अली के आउट होते ही लगा कि अफगान टीम इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा उलटफेर करने जा रही है. मगर निचले क्रम में बल्लेबाजी करने आए नसीम शाह (Naseem Shah) ने फजलहक फारूकी के शुरूआती दो गेंदों पर दो आसमानी छक्के लगाकर पाक टीम को एक विकेट से रोमांचक जीत दिला दी. अफगानिस्तान के खिलाफ मिले इस जीत के बाद पाकिस्तान के खेमे में जश्न शुरू हो गया. वहीं अफगान खिलाड़ियों के चेहरे पर मायूसी छा गई.

Afghan players put right back into their place by 19 year old kid Naseem Shah. Unforgettable match against people we have loved & supported always.

Lekin bat tamizi aur arrogance nay un no foran neecha dikhaya.

Full video: https://t.co/u3LsS2GfrD pic.twitter.com/X6Obdq35bj

— Shoaib Akhtar (@shoaib100mph) September 7, 2022