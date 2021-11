पाकिस्तान के वर्ल्ड कप से बाहर होते ही हसन अली का बाराती डांस वायरल, लोग बोले- डांस इंडिया डांस में बुलाओ, VIDEO

नई दिल्‍ली. पाकिस्‍तान (Pakistan) टीम टी20 वर्ल्‍ड कप 2021 (T20 World Cup 2021) से बाहर हो गई है. ग्रुप 2 में अजेय रहते हुए सेमीफाइनल में पहुचंने वाली पाकिस्‍तान को ऑस्‍ट्रेलिया (Pakistan vs Australia) ने 5 विकेट से हराकर बाहर कर दिया. पाकिस्‍तान की इस हार के विलन बने हसन अली (Hasan Ali), जिन्‍होंने 19वें ओवर में हसन अली का कैच छोड़ दिया और इसके बाद वेड ने शाहीन शाह अफरीदी की गेंद पर लगातार 3 छक्‍के लगाकर ऑस्‍ट्रेलिया को जीत दिला दी.

हसन अली की इस फील्डिंग के बाद हर जगह आलोचना हो रही है और अब सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह सड़कों पर बाराती डांस करते हुए नजर आ रहे हैं.

Man of the match bi #Hasan_Ali

that a performance pic.twitter.com/SyQyShmUQO

