PAK vs AUS Live Score: दूसरे सेमीफाइनल में पाकिस्तान की भिड़ंत ऑस्ट्रेलिया से, टॉस शाम 7 बजे

PAK vs AUS Live Score: पाकिस्‍तान और ऑस्‍ट्रेलिया (Pakistan vs Australia) के बीच गुरुवार को टी20 वर्ल्‍ड कप 2021 का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा. दोनों टीमें दुबई के मैदान पर आमने- सामने होगी.

Pakistan vs Australia Live Cricket Score: पाकिस्तान की संभावित प्लेइंग 11: बाबर आजम (कप्तान), मोहम्मद रिजवान (विकेटकीपर), फखर जमां, मोहम्मद हफीज, शोएब मलिक, आसिफ अली, इमाद वसीम, शादाब खान, हसन अली, हैरिस रऊफ और शाहिन शाह अफरीदी.

Pakistan vs Australia Live Cricket Score: ऑस्ट्रेलिया की संभावित प्लेइंग 11: एरॉन फिंच (कप्तान), डेविड वॉर्नर, मिचेल मार्श, ग्लेन मैक्सवेल, स्टीव स्मिथ, मैथ्यू वेड (विकेटकीपर), मार्कस स्टोइनिस, एडम जंपा, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क और जोश हेजलवुड.

Pakistan vs Australia Live Cricket Score: टी20 में पाकिस्तान का पलड़ा ऑस्ट्रेलिया पर भारी रहा है. दोनों के बीच अब तक 22 टी20 मुकाबले हुए हैं जिसमें पाक टीम ने 13 बार और ऑस्ट्रेलिया ने नौ बार जीत हासिल की है. वर्ल्ड कप में दोनों टीमें 6 बार आमने-सामने हुए हैं. मुकाबला 3-3 से बराबरी पर है.

Pakistan vs Australia Live Cricket Score: बाबर आजम (Babar Azam) को टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल मैच से पहले राहत वाली खबर मिली है. विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान (Mohammad Rizwan) और सीनियर खिलाड़ी शोएब मलिक (Shoaib Malik) फिट घोषित कर दिए गए हैं. दोनों खिलाड़ियों ने फ्लू के चलते बुधवार को प्रैक्टिस नहीं की थी.

दुबई. Pakistan vs Australia, T20 World Cup-2021 Semifinal Latest Cricket Updates: पाकिस्‍तान और ऑस्‍ट्रेलिया (PAK vs AUS Live Cricket Score) के बीच गुरुवार को टी20 वर्ल्‍ड कप 2021 का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा. दोनों टीमें दुबई के मैदान पर आमने- सामने होगी. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाक (Pakistan vs Australia Live Score) की राह आसान नहीं होगी. टी20 वर्ल्ड कप 2016 के पहले दौर में बाहर होने के बाद पाकिस्तान ने इस बार शानदार प्रदर्शन किया है. साल 2009 का चैंपियन पाकिस्तान मौजूदा टूर्नामेंट की एकमात्र टीम है जिसे अब तक शिकस्त का सामना नहीं करना पड़ा है.

यूएई में पाकिस्तान की टीम (Pakistan vs Australia Dream 11) दबाव में अच्छा प्रदर्शन कर रही है और यहां की परिस्थितियों को लेकर सहज है. साल 2009 में श्रीलंका की टीम बस पर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान में लंबे समय तक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट नहीं हुआ और देश ने यूएई में अपने घरेलू मैच खेले. पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) के कई सत्र भी यहां आयोजित हुए. भारत के खिलाफ ऐतिहासिक जीत से अभियान शुरू करने वाली पाकिस्तान की टीम अजेय नजर आ रही है और न्यूजीलैंड तथा अफगानिस्तान के खिलाफ विषम हालात में जीत दर्ज करके जज्बा दिखा चुकी है. बाबर (264) की अगुआई में पाकिस्तान का शीर्ष क्रम काफी मजबूत है. बाबर चार अर्धशतक जड़ चुके हैं और टीम को उनसे एक बार फिर अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद होगी.

ऑस्ट्रेलिया का गेंदबाजी आक्रमण हालांकि उनकी चुनौती के लिए पूरी तरह से तैयार होगा और किसी भी गलती का फायदा उठाना चाहेगा. बाबर और मोहम्मद रिजवान की सलामी जोड़ी अगर विफल रहती है तो पाकिस्तान के पास मध्यक्रम में कई मैच विजेता हैं जिसमें लंबे छक्के जड़ने वाले आसिफ अली और अनुभवी शोएब मलिक और मोहम्मद हफीज सभी लय में हैं. टीम को हालांकि फखर जमां से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद होगी जो एकमात्र बल्लेबाज हैं जो अब तक नाकाम रहे हैं.

पाकिस्तान के गेंदबाजी आक्रमण ने भी काफी प्रभावित किया है. तेज गेंदबाजों शाहीन शाह अफरीदी और हैरिस रऊफ ने विरोधी बल्लेबाजों को परेशान किया है लेकिन हसन अली उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं. इमाद वसीम, मोहम्मद हफीज और शादाब खान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ स्पिन विभाग में कप्तान बाबर के मुख्य हथियार होंगे. स्पिन के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया को कई मौकों पर परेशानी का सामना करना पड़ा है.

टी20 वर्ल्‍ड कप 2021 में Pakistan vs Australia के बीच दूसरा सेमीफाइनल मैच किस समय शुरू होगा?

टी20 वर्ल्‍ड कप 2021 में पाकिस्‍तान बनाम ऑस्‍ट्रेलिया के बीच दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला भारतीय समयानुसार शाम 7.30 बजे खेला जाएगा.

टी20 वर्ल्‍ड कप में Pakistan vs Australia के बीच दूसरा सेमीफाइनल मैच कहां खेला जाएगा?

टी20 वर्ल्‍ड कप में पाकिस्‍तान बनाम ऑस्‍ट्रेलिया के बीच दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला दुबई क्रिकेट स्‍टेडियम पर खेला जाएगा.

टी20 वर्ल्‍ड कप 2021 में Pakistan vs Australia के बीच दूसरे सेमीफाइनल मैच का लाइव प्रसारण कहां देखें?

टी20 वर्ल्‍ड कप 2021 में पाकिस्‍तान बनाम ऑस्‍ट्रेलिया के बीच दूसरे सेमीफाइनल मैच का लाइव प्रसारण भारत में स्‍टार स्‍पोर्ट्स नेटवर्क पर देखा जा सकता है.

टी20 वर्ल्‍ड कप 2021 में Pakistan vs Australia के बीच दूसरे सेमीफाइनल मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां देख सकते हैं?

टी20 वर्ल्‍ड कप 2021 में पाकिस्‍तान बनाम ऑस्‍ट्रेलिया के बीच मैच की लाइव स्ट्रीमिंग डिजनी+ हॉटस्टार पर देख सकते हैं. इसके साथ ही आप लाइव अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट https://hindi.news18.com/t20-world-cup/ को फॉलो कर सकते हैं.