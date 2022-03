लाहौर टेस्ट में पाकिस्तान को मिली ऑस्ट्रेलिया से हार, जानिए- क्यों ट्रोल होने लगे पाकिस्तानी अंपायर अलीम डार?

नई दिल्ली. ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को लाहौर में खेले गए तीसरे और आखिरी टेस्ट मैच (Pakistan vs Australia 3rd Test) में 115 रन से हराकर सीरीज 1-0 से जीत ली. ऑस्ट्रेलिया ने 24 साल बाद पाकिस्तान में टेस्ट सीरीज जीती है. पाकिस्तान को 351 रन का टारगेट मिला था जिसके जवाब में मेजबान देश टेस्ट के पांचवें और आखिरी दिन 235 रन पर ऑल आउट हो गई. पाकिस्तान ने आखिरी सेशन में एक के बाद पांच विकेट गंवाए. इसी वजह से टीम को हार झेलनी पड़ी. हालांकि, इस मैच में अलीम डार (Aleem Dar) की अंपायरिंग को लेकर भी फैस खफा नजर आए. तभी तो पाकिस्तान की हार के बाद वो फैंस के निशाने पर आ गए और उन्हें ट्रोल किया जाने लगा.

लाहौर टेस्ट के पांचवें दिन पाकिस्तान ने 165 रन के स्कोर पर अपना चौथा विकेट गंवाया. फवाद आलम को पैट कमिंस ने एलबीडब्ल्यू आउट किया. इसके बाद बल्लेबाजी के लिए मोहम्मद रिजवान आए. कप्तान बाबर आजम एक छोर पर पहले से ही डटे हुए थे. ऐसे में इस जोड़ी से पाकिस्तान को काफी उम्मीदें थीं. लेकिन, अलीम डार के एक गलत फैसले से पाकिस्तान की सारी उम्मीदें धरी की धरी रह गईं.

दरअसल, पाकिस्तान की दूसरी पारी का 71वां ओवर पैट कमिंस फेंकने आए. पहली गेंद पर बाबर आजम ने एक रन लिया. इसके बाद स्ट्राइक पर रिजवान आए. कमिंस ने तीसरी गेंद यॉर्कर फेंकी, जो तेजी से अंदर की तरफ आई. जब तक रिजवान बल्ला गेंद पर लाते, तब तक गेंद उनके जूते के अगले हिस्से से जा लगी. ऑस्ट्रेलियाई टीम ने उनके खिलाफ एलबीडब्यू की अपील की और अंपायर अलीम डार ने फौरन उंगली उठा दी.

