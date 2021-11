PAK vs BAN: शोएब मलिक 20 साल से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेल रहे, लेकिन 'बच्चों' की तरह हुए रन आउट; देखें वीडियो

नई दिल्ली. शोएब मलिक को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलते हुए 2 दशक हो चुके हैं. ऐसे में उन्हें जितना अनुभव है, उसे देखते हुए तो उनसे समझदारी की उम्मीद की जाती है. लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले में 39 साल के इस बल्लेबाज ने लापरवाही की सारी हदें पार कर दीं और रन आउट हो गए. यह वाकया पाकिस्तान की पारी के छठे ओवर में हुआ. यह ओवर बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान फेंक रहे थे. उनके ओवर की आखिरी गेंद पर शोएब मलिक ने डिफेंसिव शॉट खेला. गेंद विकेटकीपर नुरुल हसन के पास गई. उस वक्त शोएब क्रीज के बाहर खड़े थे और ऐसे टहल रहे थे जैसे मॉर्निंग वॉक पर निकले हों.

बस, विकेटकीपर नुरुल हसन ने इसका फायदा उठा लिया और पलक झपकते ही गेंद स्टम्प्स पर दे मारी. जब तक शोएब बल्ला क्रीज में टिकाते. तब तक बेल्स बिखर चुकी थीं. इसके बाद तीसरे अंपायर ने उन्हें आउट दिया. शोएब मलिक 3 गेंद में बिना कोई रन बनाए पैवेलियन लौट गए. शोएब का इस तरह से रन आउट होने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. पाकिस्तानी फैंस भी अपने अनुभवी बल्लेबाज की इस हरकत को पचा नहीं पा रहे हैं.

Arey ball piche jayegi to through aayega na lack of awareness but lazzy too

Shoaib Malik 😂😂😂 pic.twitter.com/RVetxg5YWV

