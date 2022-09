PAK vs ENG, 6th T20I: बाबर आजम फॉर्म में लौटे, इंग्लैंड को जीत के लिए मिला 170 रनों का लक्ष्य

नई दिल्ली. पाकिस्तान और इंग्लैंड (Pakistan vs England) क्रिकेट टीम के बीच जारी सात मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का छठवां मुकाबला आज लाहौर स्थित गद्दाफी स्टेडियम में खेला जा रहा है. इस मुकाबले में मेजबान टीम पाकिस्तान ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लिश टीम के सामने निर्धारित ओवरों में छह विकेट के नुकसान पर 170 रनों का लक्ष्य रखा है.

पाकिस्तान के लिए छठवें टी20 मुकाबले में सबसे सफल बल्लेबाज कप्तान बाबर आजम (Babar Azam) रहे. उन्होंने टीम के लिए पारी का आगाज करते हुए 59 गेंद में 147.45 की स्ट्राइक रेट से 87 रनों की सर्वाधिक नाबाद अर्द्धशतकीय पारी खेली. इस दौरान उनके बल्ले से सात चौके एवं तीन बेहतरीन छक्के निकले.

56 runs scored in the last five overs! 🙌

Excellent finish to the innings as we make 169-6 🏏#PAKvENG | #UKSePK pic.twitter.com/aoUkcpYm2v

— Pakistan Cricket (@TheRealPCB) September 30, 2022