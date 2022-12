VIDEO: स्टोक्स नौमान की गेंद पर जड़ना चाहते थे छक्का, लेकिन बैट ने दे दिया धोखा, फिर हुई जगहंसाई

नई दिल्ली. पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच खेला गया तीसरा टेस्ट मुकाबला भी इंग्लिश टीम ने आठ विकेट से अपने नाम कर लिया है. इसके साथ ही पाकिस्तान दौरे पर आई तीन मैचों की टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड का मेजबान टीम के खिलाफ दबदबा दिखा और 3-0 से सीरीज अपने नाम करने में कामयाब रही. इंग्लिश बल्लेबाजों ने पूरी सीरीज के दौरान आक्रामक शैली अपनाए रखा. इस दौरान मैदान में कुछ ऐसे हादसे भी हुए जिसे देख एक पल के लिए वहां उपस्थित सभी लोग चकित रह गए.

कराची टेस्ट में कैप्टन स्टोक्स का छुटा बल्ला:

कराची टेस्ट में विस्फोटक अंदाज में नजर आ रहे इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स लगातार पाक गेंदबाजों की कुटाई कर रहे थे. पाक टीम के लिए 15वां ओवर नौमान अली लेकर आए. स्टोक्स ने अली के खिलाफ भी तेज प्रहार का प्रयास किया. लेकिन वह यहां उनके खिलाफ चूक गए. इस बीच उनका बल्ला उनके हाथ से फिसलते हुए दूर जाकर गिरा. सुखद भरी खबर यह रही कि उनका बल्ला किसी खिलाड़ी या शख्स के उपर नहीं गिरा.

England are truly throwing the bat now #PakvsEng2022 pic.twitter.com/tHK0Q3VJNZ

— simon hughes (@theanalyst) December 19, 2022