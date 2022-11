VIDEO: रमीज राजा ने 2 मिनट में दिया पाकिस्तान को टी20 का वर्ल्ड चैम्पियन बनने का मंत्र, जानें क्या कहा?

नई दिल्ली. टीम इंडिया भले ही टी20 विश्व कप के फाइनल में पहुंचने से चूक गई. लेकिन, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान फाइनल खेलेगा. उसने सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को हराया था. अब खिताबी मुकाबले में रविवार को मेलबर्न में उसकी टक्कर इंग्लैंड से होगी. पाकिस्तान ने जिस तरह से टी20 विश्व कप में कमबैक किया है. वो, चौंकाने वाला रहा है. अब जबकि पाकिस्तान टीम फाइनल की तैयारी कर रही है. इस बीच, पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम का एक वीडियो सामने आया है. 2 मिनट के इस वीडियो में पीसीबी चेयरमैन रमीज राजा खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ के सदस्यों का हौसला बढ़ाते नजर आ रहे हैं.

पीसीबी अध्यक्ष रमीज राजा ने पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम में दी गई स्पीच की शुरुआत खिलाड़ियों की तारीफ से की. उन्होंने कहा, टीम ने जबरदस्त कमबैक किया. सभी को इसकी मुबारकबाद. यह इसलिए हुआ क्योंकि खिलाड़ी एक-दूसरे के लिए खेले और टीम मुश्किल वक्त में भी एकजुट रही. इसमें कोचिंग स्टाफ की भी भूमिका अहम रही. अब फाइनल है. आप नतीजे की परवाह किए बगैर खुलकर खेले. रमीज ने 1992 के वनडे विश्व कप के फाइनल की बात की और खिलाड़ियों से अपना अनुभव साझा किया. उन्होंने कहा कि यह मौका शायद करियर में दोबारा मुश्किल से मिले. इसलिए इसका पूरा मजा उठाएं और इसे एक मैच के रूप में देखें.

“You should be proud of this incredible comeback.”

