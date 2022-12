PAK vs ENG: रावलपिंडी टेस्ट में पाकिस्तान की आधी टीम नई, जानें किन खिलाड़ियों ने किया डेब्यू?

नई दिल्ली. तमाम आशंकाओं के बीच पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच रावलपिंडी टेस्ट तय शेड्यूल के मुताबिक 1 दिसंबर यानी आज से शुरू हो गया. मैच से पहले इंग्लैंड के 14 खिलाड़ी वायरल इंफेक्शन की वजह से बीमार हो गए थे. ऐसे में इस टेस्ट के एक दिन टलने की आशंका जताई जा रही थी. हालांकि, ऐसा नहीं हुआ. इंग्लैंड ने दो दिन पहले ही इस टेस्ट के लिए प्लेइंग-XI का ऐलान कर दिया था. खिलाड़ियों की तबीयत बिगड़ने से बस टीम में एक बदलाव हुआ. बेन फोक्स के स्थान पर विल जैक्स की टीम में एंट्री हुई. बाकी टीम वही है. पाकिस्तान ने तो इस टेस्ट के लिए आधी टीम ही नई उतार दी. पाकिस्तान की तरफ से 4 खिलाड़ियों ने टेस्ट टेब्यू किया है. इसमें सौद शकील, हारिस रउफ, मोहम्मद अली और जाहिद महमूद शामिल हैं.

हारिस रउफ लंबे वक्त से लिमिटेड ओवर क्रिकेट में पाकिस्तान टीम का हिस्सा हैं. उन्हें 15 वनडे और 57 टी20 खेलने के बाद टेस्ट डेब्यू का मौका मिला. हारिस को खुद कप्तान बाबर आजम ने टेस्ट कैप सौंपी. इस मौके पर उन्होंने कहा कि मेरे लिए यह फक्र की बात है कि मैं आपको यह कैप सौंप रहा हूं. यह लम्हा आपके और परिवार के लिए खास रहेगा. मोहम्मद रिजवान ने 34 साल की उम्र में टेस्ट डेब्यू करने वाले जाहिद महमूद को टेस्ट कैप सौंपी. जाहिद पाकिस्तान के लिए 4 वनडे और 1 टी20 खेल चुके हैं. वो लेग स्पिनर हैं.

34 साल के जाहिद का टेस्ट डेब्यू

जाहिद को टेस्ट कैप सौंपते हुए रिजवान ने कहा, ‘मेरी तरफ से, पूरी टीम और कौम की तरफ से आपको टेस्ट डेब्यू की मुबारकबाद. यह कैप पूरी कौम की तरफ से है. आप जिस कैप की जो डिमांड है, उसे पूरी करने की कोशिश करना. मुझे उम्मीद है कि आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे.’ जाहिद ने इसी साल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे डेब्यू किया था. उन्होंने अब तक 4 वनडे में 4 विकेट लिए हैं. अब उनका टेस्ट डेब्यू हुआ है.

A proud moment for our four debutants #PAKvENG | #UKSePK pic.twitter.com/X49DKu7sy4

— Pakistan Cricket (@TheRealPCB) December 1, 2022