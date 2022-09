बाबर आजम को आउट करने के लिए एहसान खान ने चीते की तरह लगाई छलांग, पाक कैप्टन देखकर हुआ दंग, VIDEO

नई दिल्ली. एशिया कप 2022 (Asia Cup 2022) का छठवां मुकाबला बीते शुक्रवार को पाकिस्तान और हॉन्गकॉन्ग (Pakistan vs Hong Kong) के बीच शारजाह में खेला गया. इस मुकाबले में पाक टीम को 155 रनों से ऐतिहासिक जीत मिली. ग्रीन टीम को इस मुकाबले में जरुर बड़ी सफलता हाथ लगी, लेकिन कैप्टन बाबर आजम (Babar Azam) का लगातार दो मुकाबलों में सस्ते में आउट हो जाना टीम के लिए चिंता का विषय बन गया है.

बीते शुक्रवार को शारजाह में वह महज नौ रन बनाने में कामयाब रहे. पाक कैप्टन को हॉन्गकॉन्ग के स्पिनर एहसान खान (Ehsan Khan) ने जिस तरह से आउट किया उसे देख वहां उपस्थित सभी लोग हैरान रह गए. दरअसल हॉन्गकॉन्ग के लिए तीसरा ओवर एहसान खान लेकर आए. उनके इस ओवर की पांचवीं गेंद को बाबर ने रक्षात्मक ढंग से खेलना चाहा. हालांकि गेंद पिच पर गिरने के बाद अपेक्षा से कुछ ज्यादा ही उपर उछली और बाबर इस अबूझ गेंद पर चकमा खा गए.

ESHAN KHAN!!

Babar Azam caught and bowled by Eshan. Pakistan 13/1 pic.twitter.com/VKEC2CQkrO

— Sweary Aaron is free at last! (@TripperheadToo) September 2, 2022