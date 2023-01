VIDEO: नसीम शाम ने नम आंखों से निभाया मां को दिया वादा, काश वो जिंदा होतीं अपने लाड़ले का देखने के लिए कीर्तिमान

नई दिल्ली. पाकिस्तान और न्यूजीलैंड (Pakistan vs New Zealand) के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का आगाज हो चुका है. प्रतिष्ठित सीरीज का पहला मुकाबला नौ जनवरी को कराची में खेला गया, जहां मेजबान टीम को 11 गेंद शेष रहते छह विकेट से बड़ी जीत मिली. मैच के हीरो युवा तेज गेंदबाज नसीम शाम (Naseem Shah) रहे. उन्होंने टीम के लिए 10 ओवरों की गेंदबाजी करते हुए 57 रन खर्च कर सर्वाधिक पांच सफलता प्राप्त की. नसीम के शिकार डेवोन कॉनवे, ग्लेन फिलिप्स, माइकल ब्रेसवेल, मिचेल सेंटनर और हेनरी शिपली बने.

कराची में उम्दा गेंदबाजी के लिए युवा स्टार तेज गेंदबाज को ‘मैन ऑफ द मैच’ घोषित किया गया. मैच समाप्त होने के बाद उन्होंने एक इमोशनल बयान दिया, जिसे सुन सबकी आंखे नम हो जा रही हैं. इस दौरान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. ‘वीडियो में वह अपनी मां को याद कर बात करते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्होंने जब अपने इंटरनेशनल करियर का आगाज किया तब उनकी मां को क्रिकेट के बारे में कुछ खास पता नहीं था.

Naseem Shah dedicated his performance to his late mother ❤️#PAKvNZ pic.twitter.com/CkKd1Tv29R

— Grassroots Cricket (@grassrootscric) January 9, 2023