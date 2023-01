VIDEO: बाबर एंड कंपनी ने अफरीदी के घर पर जमकर उठाया डिनर का लुत्फ, यह महान खिलाड़ी बना विशेष अतिथि

नई दिल्ली. पाकिस्तान और न्यूजीलैंड (Pakistan Vs New Zealand) के बीच खेले जाने वाले दो मैचों की टेस्ट सीरीज का समापन हो चुका है. प्रतिष्ठित सीरीज 0-0 से बराबरी पर खत्म हुआ. सीरीज के आखिरी मुकाबले में न्यूजीलैंड के पास शानदार जीत हासिल करने का सुनहरा मौका था, लेकिन अनुभवी बल्लेबाज सरफराज अहमद (Sarfaraz Ahmed) ने उम्दा शतकीय पारी खेलकर कीवी टीम के मंसूबों पर पानी फेर दिया. टेस्ट सीरीज के समापन के बाद दोनों टीमों के बीच अब तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी. सीरीज का पहला मुकाबला सोमवार को कराची में आयोजित होगा.

वनडे सीरीज से पहले बीते रविवार शाम को अंतरिम मुख्य चयनकर्ता शाहिद अफरीदी (Shahid Afridi) ने अपने आवास पर रात्रिभोज के लिए बाबर आजम एंड कंपनी को आमंत्रित किया. इस पल का एक वीडियो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी अपने ट्विटर अकाउंट से साझा किया है. साझा किए गए वीडियो में पाकिस्तान के हर एक बड़े सितारे नजर आ रहे हैं. यही नहीं महान स्क्वैश खिलाड़ी जहांगीर खान भी इस रात्रिभोज में शामिल हुए. जहांगीर को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था.

An evening spent at Shahid Afridi’s house with the team getting a chance to meet legendary squash player Jahangir Khan #PAKvNZ | #TayyariKiwiHai pic.twitter.com/Z6BuoZRIJ9

— Pakistan Cricket (@TheRealPCB) January 7, 2023