नई दिल्‍ली. टी20 वर्ल्‍ड कप (T20 World Cup 2021) में पाकिस्‍तान का मुकाबला भारत (India vs Pakistan) से माना जा रहा था. वजह से हर कोई वाकिफ है. दोनों देशों के बीच क्रिकेट की प्रतिस्‍पर्धा हमेशा से ही रोचक होती है और जब बात वर्ल्‍ड कप में प्रतिस्‍पर्धा की हो तो, मुकाबला अपने आप ही हाईवोल्‍टेज हो जाता है. ऊपर से दिग्‍गजों के बयान, तंज जैसी चीजें इसे और भी बड़ा बना देती है. भारत- पाकिस्‍तान (Ind vs Pak) मैच के लिए फैंस की भी खास तैयारी होती है, मगर इस बार यह सब माहौल भारत पाकिस्‍तान के अलावा पाकिस्‍तान न्‍यूजीलैंड मुकाबले (New Zealand vs Pakistan) में भी देखने को मिला. वैसा ही हाईवोल्‍टेज मैच, दिग्‍गजों के बयान, तंज और सबसे बड़ी बात, जो इस मैच को लेकर दिखी, वो बदला लेने की भावना थी. पाकिस्‍तान ने वर्ल्‍ड कप में पहली बार भारत को मात देकर जीत दर्ज की. इसके बाद उसके सामने न्‍यूजीलैंड (New Zealand) की चुनौती थी. इस मैच से पहले ही पाकिस्‍तानी दिग्‍गज शोएब अख्‍तर ही कह चुके थे तो इस बार उनकी टीम की असली जंग भारत से नहीं न्‍यूजीलैंड से है. बदला लेना है.

बदला… वो भी न्‍यूजीलैंड जैसी टीम से… जिसे शायद दुनिया का हर एक शख्‍स पसंद करता है, मगर पाकिस्‍तान ने पहले ही साफ कर दिया था कि इस बार उनका लक्ष्‍य भारत नहीं न्‍यूजीलैंड है. बदला… किसी पुरानी हार का हिसाब चुकता करना नहीं था, बल्कि बेइज्‍जती का बदला लेना था, जो पाकिस्‍तान के अनुसार न्‍यूजीलैंड ने बीते दिनों उनके घर में की थी.

बिना खेले पाकिस्‍तान से चली थी न्‍यूजीलैंड की टीम

दरअसल बीते दिनों न्‍यूजीलैंड की टीम पाकिस्‍तान पहुंचने के बाद उनके साथ क्रिकेट नहीं खेल पाई और सुरक्षा संबंधी कारणों के चलते तुरंत घर लौट गई. इससे दुनियाभर में पाकिस्‍तान क्रिकेट की बदनामी हुई. न्‍यूजीलैंड के इस कदम के बाद इंग्‍लैंड ने भी अपना पाकिस्‍तान दौरा रद्द कर दिया. बस फिर क्‍या था… पाकिस्‍तान ने न्‍यूजीलैंड को अपना दुश्‍मन मान लिया और बदला लेने की भावना मैच से पहले दिग्‍गजों ने खिलाडि़यों के दिल और दिमाग में डाल दी.

सिर्फ टीम में ही नहीं, बल्कि पाकिस्‍तानी आवाम में भी न्‍यूजीलैंड को एक दुश्‍मन टीम की तरह पेश कर दिया गया. पाकिस्‍तान के पूर्व क्रिकेटर्स ने न्‍यूजीलैंड के खिलाफ बड़े बड़े और कुछ कठिन शब्‍दों का इस्‍तेमाल किया. हालांकि पाकिस्‍तान टीम ने बेहतर खेल दिखाते हुए न्‍यूजीलैंड को मात दी, मगर इसके बाद भी पाकिस्‍तान दिग्‍गज शोएब अख्‍तर ने न्‍यूजीलैंड टीम का जमकर मजाक उड़ाया. मैच के बाद तो उन्‍होंने कहा कि सिक्‍योरिटी चेक हो गई और रियलिटी भी चेक हो गई.

पाकिस्‍तान के साथ खड़ी हुई थी कीवी टीम

अख्‍तर तो क्‍या कई और पूर्व पाकिस्‍तानी खिलाड़ी और फैंस भी इस लिस्‍ट में शामिल है. फैंस जिन्‍होंने मैच के दौरान ही सिक्‍योरिटी- सिक्‍योरिटी के नारे लगाकर इस टीम को चिढ़ाया. पाकिस्‍तानी नेता भी ऐसा करने से चूके नहीं, मगर न्‍यूजीलैंड का मजाक उड़ाने वाले ये पाकिस्‍तानी दिग्‍गज शायद उनकी दरियादिली या फिर कहिए अहसान को भूल गए हैं. वो भूल गए हैं कि ये वही टीम है, जो पाकिस्‍तान के साथ उस समय कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी थी, जब मासूम बच्‍चे खून से लथपथ जिंदगी और मौत की लड़ाई रहे थे. दुनिया के हर कोने में उन मासूम बच्‍चों की चीख और दर्द से कराहने की आवाज सुनाई दे रही थी. 2014 में पेशावार स्‍कूल में हुए हमले को शायद पाकिस्‍तान के ही दिग्‍गज भूल गए हैं. वो भूल गए है कि उस आतंकवादी हमले के समय टीम उनके घर में ही थी. जब न्‍यूजीलैंड ने पाकिस्‍तान को उनके घर में मात दी थी, तो उनके जश्‍न मनाने का समय नहीं थी, बल्कि जिम्‍मेदारी उठाने का समय था.

पाकिस्‍तानी दिग्‍गज शायद भूल गए है कि यही वो टीम है जो उस आतंकवादी हमले के पीडि़त बच्‍चो और टीचर्स की मदद के लिए आगे आई. सभी ने मैच फीस और ईनाम की राशि दान कर दी थी. 16 दिसंबर 2014 को आर्मी पब्लिक स्‍कूल में हुए हमले में कोई एक या 2 बच्‍चे नहीं मारे गए थे, बल्कि 140 बच्‍चे और टीचर्स ने अपनी जिंदगी गंवा दी थी. केन विलियमसन की अगुआई वाली टीम ने पाकिस्‍तान को वनडे सीरीज में 32 से मात दी थी. पाकिस्‍तानी खिलाड़ी युनूस खान ने इसकी पुष्टि भी की थी कि न्‍यूजीलैंड के खिलाड़ी और अधिकारियों ने डोनेशन के साथ साथ बच्‍चों के लिए अपना किट बैग भी दे दिया है. मुश्‍किल समय में पाकिस्‍तान के साथ खड़ी टीम का आज पाकिस्‍तान के दिग्‍गज चर्चा में बने रहने के लिए बखूबी इस्‍तेमाल कर रहे हैं.

