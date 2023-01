VIDEO: ब्रेसवेल ने बाबर को पहले ललचाया, फिर दुख के गहरे सागर में धकेला

नई दिल्ली. पाकिस्तान और न्यूजीलैंड (Pakistan vs New Zealand) के बीच जारी तीन मैचों की वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला शुक्रवार को कराची स्थित नेशनल स्टेडियम में खेला जा रहा है. पहले दोनों शुरूआती मुकाबलों में उम्दा अर्द्धशतक जड़ने वाले पाक कैप्टन बाबर आजम (Babar Azam) तीसरे वनडे मुकाबले में बिल्कुल सस्ते में आउट हो गए. बाबर को कीवी आलराउंडर माइकल ब्रेसवेल (Michael Bracewell) ने चकमा देते हुए अपने शिकार बनाया.

दरअसल, न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने पारी का सातवां ओवर आलराउंडर माइकल ब्रेसवेल के हाथ में थमाया. ब्रेसवेल के इस ओवर की तीसरी गेंद बाबर आजम खेलने के लिए तैयार थे. यहां ब्रेसवेल ने गेंद को ऑफ साइड में थोड़ी फुलटॉस डाली और बाबर को ललचाया. बाबर, ब्रेसवेल के झांसे में आ भी गए. नतीजा यह रहा कि गेंद उन्हें चकमा देते हुए विकेटकीपर के हाथों में समा गई. यहां मुस्तैदी के साथ तैनात टॉम लाथम ने बिना कोई गलती किए आउट करते हुए पवेलिन का रास्ता दिखाया.

Babar Azam against Michael Bracewell is different gravy🔥pic.twitter.com/WiPLfxLboc https://t.co/N7umUrAo7s

