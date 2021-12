PAK vs WI: कैरेबियाई बल्लेबाज ने स्टेडियम की छत पर पहुंचाई गेंद, अगले पल जो हुआ देखिए- मजेदार Video

नई दिल्ली. मोहम्मद वसीम जूनियर बीते कुछ वक्त में पाकिस्तान के लिए अच्छे गेंदबाज बनकर उभरे हैं. उन्होंने इसी साल जुलाई में वेस्टइंडीज के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय डेब्यू किया था. इसके बाद से ही दाएं हाथ का यह तेज गेंदबाज शानदार बॉलिंग कर रहा है. हाल ही में मोहम्मद वसीम (Mohammad Wasim Jr) वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 टी20 की सीरीज खेले थे. इसमें उन्होंने सबसे अधिक 8 विकेट झटके थे. इस सीरीज के आखिरी टी20 में भी इस गेंदबाज ने 2 विकेट हासिल किए थे.

इस मैच में वेस्टइंडीज के ओपनर ब्रैंडन किंग (Brandon King) और 20 साल के मोहम्मद वसीम जूनियर (Mohammad Wasim Junior) के बीच जबरदस्त जंग देखने को मिली. दरअसल, वेस्टइंडीज की पारी का छठा ओवर वसीम ने फेंका था. उनके ओवर की पांचवीं गेंद पर किंग ने जोरदार छक्का जड़ा और गेंद सीधे कराची के नेशनल स्टेडियम की छत पर चली गई. अगर किंग की टाइमिंग और फिट बैठती, तो शायद गेंद स्टेडियम के पार ही चली जाती. किंग ने अगली गेंद को कट करने की कोशिश की. लेकिन इस बार किस्मत वसीम के साथ थी. उनकी अंदर आती गेंद किंग का ऑफ स्टम्प ले उड़ी और इसी के साथ वसीम ने पिछली गेंद पर लगे 98 मीटर लंबे छक्के का हिसाब चुकता कर लिया.

किंग ने आउट होने से पहले 21 गेंद में 7 चौके और 2 छक्कों की मदद से 43 रन बनाए. वहीं, वसीम जूनियर ने मैच में 4 ओवर में 44 रन देकर 2 विकेट अपने नाम किए. इसका एक वीडियो पीसीबी ने भी अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया है. जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

MONSTROUS 6 and a FLATTENED STUMP!

Peak T20 cricket at the NSK 🔥🔥🔥#PAKvWI #HumTouKhelainGey pic.twitter.com/EidHqASRbj

— Pakistan Cricket (@TheRealPCB) December 16, 2021