वेस्टइंडीज की टीम पहुंची पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड ने सुरक्षा कारणों से दौरा किया था रद्द

कराची. वेस्टइंडीज (West Indies) की महिला टीम पाकिस्तान पहुंच गई है. यह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के लिए राहत वाली बात है. पिछले दिनों इंग्लैंड (ECB) और न्यूजीलैंड ने सुरक्षा कारणों से पाकिस्तान का दौरा रद्द कर दिया गया था. न्यूजीलैंड की टीम तो पाकिस्तान पहुंच गई थी. उसने मैच खेलने के आधे घंटे पहले दौरा छोड़ने का फैसला किया था. वेस्टइंडीज टीम को दौरे पर (Pakistan W vs West Indies W) तीन मैचों की वनडे सीरीज खेलनी है. टीम को पहले तीन दिन क्वारंटाइन में रहना होगा.

वेस्टइंडीज की टीम 2004 के बाद पहली बार पाकिस्तान में वनडे सीरीज खेल रही है. हालांकि टीम 2019 में टी20 सीरीज के लिए पाकिस्तान आ चुकी है. वनडे सीरीज के मुकाबले 8 नवंबर, 11 नवंबर और 14 नवंबर को खेले जाएंगे. वेस्टइंडीज की टीम 4 नवंबर से ट्रेनिंग की शुरुआत करेगी. दौरा अगर सफल रहता है तो अन्य विदेशी टीम भी पाकिस्तान आ सकती हैं. पिछले दिनों सीरीज के लिए लगे कैंप में पाकिस्तान की तीन महिला खिलाड़ी पॉजिटिव पाई गई थीं.

Our #MaroonWarriors arrived in Karachi earlier today to take on @TheRealPCB Women in 3 ODIs. November 8,11,14 at the National Stadium. pic.twitter.com/7xtM2uuiVV

— Windies Cricket (@windiescricket) November 1, 2021