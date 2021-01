PAK vs NZ: पाकिस्तानी गेंदबाजों ने बनाया शर्मनाक रिकॉर्ड, कप्तान रिजवान ने भी दिए सबसे अधिक बाई रन

पाकिस्तानी टीम ने अपनी पहली पारी में 297 रन बनाए. इसके जवाब में न्यूजीलैंड ने 6 विकेट पर 659 रन बनाकर पारी घोषित की. न्यूजीलैंड की ओर से केन विलियम्सन ने 238, हेनरी निकोल्स ने 157 और डेरिल मिचेल ने 102 रन बनाए. न्यूजीलैंड की पारी में चौथा टॉप स्कोर अतिरिक्त के रूप में सामने आया. पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड की इस पारी में 64 रन एक्स्ट्रा दिए.

कप्तान रिजवान ने दिए 27 बाई रन

पाकिस्तानी टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 27 बाई रन दिए. टेस्ट इतिहास में यह पहला मौका है जब किसी विकेटकीपर कप्तान (मोहम्मद रिजवान) ने इतने रन बतौर बाई दे दिए. वैसे 18 बार ऐसा भी हुआ है जब किसी टीम ने 27 से अधिक रन बतौर बाई दिए, लेकिन तब कतान विकेटकीपर नहीं, कोई और था. सबसे अधिक बाई रन देने का विश्व रिकॉर्ड भारतीय विकेटकीपर दिनेश कार्तिक (37) के नाम है.

न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ (Pakistan vs New Zealand) दूसरे टेस्ट मैच में 659/6 रन का विशाल स्कोर बनाया है. न्यूजीलैंड की ओर से जहां कप्तान केन विलियम्सन (Kane Williamson) ने शानदार दोहरा शतक बनाया. वहीं, पाकिस्तानी विकेटकीपर मोहम्मद रिजवान (Mohammad Rizwan) ने बतौर कप्तान सबसे अधिक बाई रन (Most Byes) देने का विश्व रिकॉर्ड बना दिया. जब पाकिस्तानी कप्तान ही बुरे रिकॉर्ड बना रहा हो तो उसके गेंदबाज क्यों पीछे रहते. गेंदबाजों ने भी सबसे अधिक वाइड गेंद (Most Wides) फेंकने का पाकिस्तानी रिकॉर्ड बना दिया.न्यूजीलैंड और पाकिस्तान (New Zealand vs Pakistan) के बीच क्राइस्टचर्च में दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है. पहला टेस्ट न्यूजीलैंड की टीम ने जीता था. मेजबान टीम ने दूसरे टेस्ट मैच में पहली पारी में 362 रन की बढ़त लेकर अपनी स्थिति बेहद मजबूत कर ली है.टेस्ट इतिहास में यह सिर्फ 11वां मौका है, जब किसी टीम ने 64 या इससे अधिक रन एक्स्ट्रा दिए हैं. दक्षिण अफ्रीका दो बार और भारत व इंग्लैंड भी एक-एक बार 64 अतिरिक्त रन दे चुके हैं. सबसे अधिक 76 अतिरिक्त रन लुटाने का विश्व रिकॉर्ड भारत के नाम है. भारतीय टीम ने 2007 में बेंगलुरू टेस्ट में पाकिस्तान को 76 रन बतौर एक्स्ट्रा दिए थे.पाकिस्तानी गेंदबाजों ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 17 वाइड गेंदें फेंकी. इससे कीवी टीम को इतने ही रन मुफ्त में मिल गए. टेस्ट इतिहास में यह सिर्फ पांचवां मौका था जब किसी टीम ने एक पारी में 17 या इससे अधिक वाइड गेंदें फेंकी हैं. सबसे अधिक 21 वाइड फेंकने का संयुक्त विश्व रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के नाम है. इंग्लैंड की टीम भी एक बार 18 वाइड गेंद फेंक चुकी है. पाकिस्तानी गेंदबाजों ने किसी टेस्ट मैच की एक पारी में 17 वाइड गेंदें फेंकी हैं. पाकिस्तानी गेंदबाजों ने 12 नो बॉल भी फेंकी.