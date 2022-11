VIDEO: मलिक के विकेट चटकाते ही खुशी के मारे उछल पड़े उनके पिता, मां और भाई-बहन ने भी दिया साथ

नई दिल्ली. भारत और न्यूजीलैंड (India vs New Zealand) के बीच खेले जाने वाले तीन मैचों की वनडे सीरीज का आगाज हो चुका है. प्रतिष्ठित सीरीज का पहला मुकाबला 25 नवंबर को ऑकलैंड स्थित ईडन पार्क में खेला गया. इस रोमांचक मुकाबले में भारतीय टीम को सात विकेट से शिकस्त झेलनी पड़ी. हालांकि मैच के दौरान डेब्यू करने वाले युवा तेजतर्रार गेंदबाज उमरान मलिक (Umran Malik) का जलवा रहा. उन्होंने टीम के लिए सर्वाधिक दो विकेट चटकाए, लेकिन उनकी इस शानदार गेंदबाजी के बावजूद भारतीय टीम को हार का मुंह देखा पड़ा.

मलिक के पहले विकेट पर खुशी के मारे उछल पड़े घर वाले:

वनडे क्रिकेट में मलिक का पहला शिकार न्यूजीलैंड के अनुभवी सलामी बल्लेबाज डेवोन कॉनवे (Devon Conway) बने. कॉनवे को आउट करते ही मलिक के घर में खुशी की लहर दौड़ पड़ी. उनके पिता ने अपनी पत्नी को गले से लगाते हुए बधाई दी. इसके अलावा भाई और उनकी बहने भी खुशी के इस पल में झूमती हुई नजर आईं. इस पल का एक शानदार वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

Reaction of Umran Malik’s family on his debut ODI wicket is priceless! ♥️ pic.twitter.com/95qDFpqTCI

