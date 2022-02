IPL Mega Auction 2022: पंजाब किंग्स को झटके पर झटका, प्रीति जिंटा ने आईपीएल मेगा ऑक्शन से किया किनारा, ये है वजह

नई दिल्ली. पंजाब किंग्स (Punjab Kings) की सह मालकिन बॉलीवुड अभिनेत्री प्रीति जिंटा (Preity Zinta) ने आईपीएल 2022 मेगा ऑक्शन (IPL Mega Auction 2022) से किनारा कर लिया है. प्रीति हाल में मां बनी हैं, कोरोना महामारी के मद्देनजर वह बच्चे को छोड़कर भारत नहीं आ सकती हैं. इस अभिनेत्री ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया के जरिए दी. आईपीएल 2021 मेगा ऑक्शन का आयोजन 12-13 फरवरी को बेंगलुरू में होगा. इस बार 8 की जगह 10 टीमें नीलामी का हिस्सा होंगी.

47 साल की प्रीति जिंटा ने नीलामी के आयोजन से एक दिन पहले शुक्रवार को अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर अपनी एक तस्वीर अपलोड कर ट्वीट किया, ‘ मैं इस बार आईपीएल नीलामी (IPL Auction 2022) में भाग नहीं ले पाऊंगी. मैं अपने छोटे बच्चे को छोड़कर भारत नहीं आ सकती. पिछले कुछ दिन मैं और हमारी टीम साथ में नीलामी और क्रिकेट की सभी चीजों पर चर्चा में व्यस्त रहे. मैं अपने फैंस से पूछना चाहती हूं कि क्या उनके पास हमारी टीम के लिए किसी खिलाड़ी का सुझाव है.’

This year I’m going to miss the IPL Auction as I cannot leave my little ones & travel to India.The last couple of days have been hectic discussing d auction & all things cricket with our team.I wanted to reach out to our fans & ask them if they hv any player suggestions.. pic.twitter.com/oIOCqZT3PN

— Preity G Zinta (@realpreityzinta) February 11, 2022