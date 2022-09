AFG vs PAK मैच के बाद स्टेडियम में हुई मारपीट से PCB नाराज, रमीज राजा बोले- यह तूफान-ए-बदतमीजी

नई दिल्ली. पाकिस्तान और अफगानिस्तान के एक दिन पहले हुआ एशिया कप के सुपर-4 राउंड का मुकाबला बेहद रोमांचक रहा. पाकिस्तान ने 130 रन का पीछा करते हुए एक समय 118 पर 9 विकेट गंवा दिए थे. उसे आखिरी 6 गेंद में जीत के लिए 11 रन की दरकार थी, नसीम शाह ने आखिरी ओवर में लगातार 2 छक्के उड़ाकर पाकिस्तान को 1 विकेट से जीत दिला दी. अपनी टीम की हार से अफगानिस्तान के फैंस बेकाबू हो गए और मैच के बाद स्टेडियम में उन्होंने पाकिस्तानी फैंस के साथ मारपीट की. यहां तक कि स्टेडियम में लगी कुर्सियां तक उखाड़कर उनपर फेंकी. पीसीबी अफगानिस्तान के फैंस के इस रवैये से नाराज है. पीसीबी चेयरमैन रमीज राजा ने कहा कि हम इसकी शिकायत इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से करेंगे.

पीसीबी चेयरमैन ने मीडिया से बातचीत में कहा, ‘देखिए, आप उपद्रव और बदमाशी को क्रिकेट के साथ नहीं जोड़ सकते हैं. इससे खेल का माहौल खराब होता है. हम अफगानिस्तान-पाकिस्तान के बीच हुए मैच के बाद जो हुआ, उसे लेकर चिंतित है. हम आईसीसी को खत लिखेंगे और जो कुछ भी हमारे बस में होगा, वो सब करेंगे. क्योंकि स्टेडियम में जो हुआ वो बेहद खराब था. इसके वीडियो जो सामने आए हैं, वो काफी खराब और डराने वाले हैं. ऐसा पहली बार नहीं है. क्रिकेट में जीत-हार लगी रहती है. यह मुकाबला वाकई कांटे का था. फैन होने के नाते आपको अपनी भावनाओं पर काबू रखना चाहिए था.’

Scenes after the Match

Afghani hain hi namak haram.

Haar bardast nai hui to larny py aa gay.#PCB should take notice see what happened after the match.@TheRealPCBMedia@TheRealPCB#AFGvsPAK#Afghanistan #NaseemShah #UrvashiRautela pic.twitter.com/Y2l1x3TzdB

