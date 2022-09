भारतीय पत्रकार से भिड़ने पर पीसीबी चीफ रमीज राजा ने दी सफाई, कहा-जानबूझ कर मुझे उकसाया

नई दिल्ली. एशिया कप के फाइनल मुकाबले में श्रीलंका ने पाकिस्तान को 23 रन के अंतर से हराया था. इसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ रमीज राजा और एक भारतीय पत्रकार की बातचीत का वीडियो वायरल हो गया. रमीज राजा ने कथित तौर पर भारतीय पत्रकार के सवाल पर भड़क गए थे. अब उन्होंने इस पूरे मामले पर सफाई दी है.

रमीज राजा ने एक यूट्यूब शो पर कहा, “मैं आपको बताता हूं. उनके जो प्रश्न थे, जो लाइन थे वो बिलकुल ठीक नहीं था. मेरे यह पूछने का प्वाइंट यह था कि वो कह रहे कि पूरी जनता बड़ी नाराज है. तो मैंने कहा कि आपको कैसे पता है कि पूरी पाकिस्तानी लोग इस टीम से नाराज हैं. क्यूंकि आप 2000 मील दूर बैठे हुए हैं ना. ये भड़काने वाली बातें होती हैं. प्वाइंट यह है कि अगर आपका दिल साफ है और एक क्रिकेट मैच हो रहा तै तो यह चीज सामने नहीं आनी चाहिए. लेकिन जाने दीजिए, यह एक हादसा था, वो हो गया.”

जानें पूरा वाक्या

एशिया कप 2022 के फाइनल के बाद जब भारतीय पत्रकार ने रमीज राजा से पूछा, “क्या पाकिस्तान की आवाम हार से दुखी हैं, आप उन्हें क्या संदेश देंगे?” इस सवाल पर ही रमीज भड़क गए. उन्होंने भारतीय पत्रकार से कहा, “आप इंडिया से होंगे? आप तो बड़े खुश होंगे..? इतना ही नहीं रमीज राजा कुछ कदम आगे बढ़े और वह सवाल पूछने वाले पत्रकार का मोबाइल फोन भी छीनते दिखें. ट्विटर पर यह वीडियो वायरल हो गया. देखें वीडियो…

क्या मेरा सवाल ग़लत था – क्या पाकिस्तान के फ़ैन नाखुश नहीं है – ये बहुत ग़लत था एक बोर्ड के चेयरमैन के रूप में – आपको मेरा फ़ोन नहीं छीनना चाहिये था – that’s not right Mr Chairman Taking my phone was not right @TheRealPCB @iramizraja #PAKvSL #SLvsPAK pic.twitter.com/tzio5cJvbG

— रोहित जुगलान Rohit Juglan (@rohitjuglan) September 11, 2022