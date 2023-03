पीसीबी ने फिर पकड़ी बीसीसीआई की राह, WPL की सफलता देख झटपट लांच कर दी वूमेंस लीग, इसी साल होगा आयोजन

नई दिल्‍ली. पड़ोसी देश पाकिस्‍तान को हमेशा ही भारत की नकल करने के लिए जाना जाता है. पाकिस्‍तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) कई मौकों पर पाकिस्‍तान सुपर लीग (PSL) को आईपीएल (IPL) से बड़ा बता चुका है. खैर इसकी सच्‍चाई तो हर कोई जानता है. पैसों के लिहाज से बीसीसीआई द्वारा आयोजित की जा रही वूमेंस प्रीमियर लीग (WPL 2023) के मुकाबले में भी पीएसएल कहीं नहीं टिकती है. अब एक कदम और आगे बढ़ते हुए पीसीबी ने भी महिला क्रिकेट लीग (Women’s PSL) लांच करने का फैसला किया है.

पीसीबी चेयनमैन नजम सेठी ने बुधवार को इस बात का ऐलान किया. आठ मार्च यानी आज अंतरराष्‍ट्रीय महिला दिवस के मौके पर नजम सेठी ने बताया कि सितंबर के महीने में वूमेंस लीग के पहले सीजन का आयोजन पाकिस्‍तान में किया जाएगा. पीएसएल का मौजूदा सीजन इस वक्‍त जारी है. पीसीबी ने पहली बार टूर्नामेंट के बीच में महिलाओं का प्रदर्शनी मैच वूमेंस डे के मौके पर आयोजित किया है.

बीसीसीआई कई सालों से आईपीएल के बीच में वूमेंस टी20 चैलेंज का आयोजन करता आ रहा था. लोगों से मिले अच्‍छे रिस्पॉन्स के आधार पर ही वूमेंस प्रीमियर लीग का आयोजन भारत में पहली बार कराया जा रहा है.

“There is an enormous interest in the launch of the Women’s League later this year,” says Chairman of the PCB Management Committee Mr Najam Sethi.#LevelPlayingField pic.twitter.com/Zk6aR7p9qh

— Pakistan Cricket (@TheRealPCB) March 8, 2023