VIDEO: बांह से टकराई....पैर से फिसलकर नीचे आई, फिर भी गेंद हाथ में समाई, अय्यर के साथ ये क्या हो गया

नई दिल्ली. ऑस्ट्रेलिया ने दिल्ली में खेले जा रहे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के दूसरे टेस्ट में भारत की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. दिल्ली टेस्ट के दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया ने लंच से पहले ही भारत के 4 विकेट हासिल कर लिए. ये चारों विकेट ऑफ स्पिनथ नाथन लॉयन के खाते में आए. चोट के कारण पहला टेस्ट नहीं खेल पाने वाले श्रेयस अय्यर दिल्ली टेस्ट की पहली पारी में 4 रन बनाकर आउट हो गए. उन्हें नाथन लॉयन ने अपना शिकार किया. हालांकि, श्रेयस के विकेट में लॉयन से ज्यादा हाथ पीटर हैंड्सकॉम्ब का था.

पीटर हैंड्सकॉम्ब ने फॉरवर्ड शॉर्ट लेग पर श्रेयस अय्यर का गजब का कैच लपका. इसमें हैंड्सकॉम्ब को किस्मत का भी साथ मिला. श्रेयस अय्यर ने नाथन लॉयन की गेंद पर जोरदार फ्लिक खेला था. गेंद पूरी रफ्तार से पीटर हैंड्सकॉम्ब की तरफ गई थी. इसी वजह से वो एकबार में कैच लपक नहीं पाए. पहले गेंद उनके बांह से टकराई और ऐसा लगा कि गेंद नीचे गिर जाएगी. लेकिन, पीटर ने तेजी दिखाते हुए किसी तरह गेंद को नीचे गिरने से पहले लपक लिया.

अय्यर को भी एकबारगी यकीन नहीं हुआ कि वो पीटर हैंड्सकॉम्ब ने उनका कैच पकड़ लिया. लेकिन, जैसे ही ऑस्ट्रेलिया फील्डर ने जश्न मनाना शुरू किया, अय्यर को समझ आ गया कि अब उनके पवेलियन लौटने का वक्त आ गया है. ये लॉयन का दूसरे दिन का चौथा शिकार था.

Very good catch by Peter Handscomb in IND vs AUS 2nd test match #IndVsAus2023 #IndvsAus2ndtest #BGT2023 #BGT23 pic.twitter.com/jNYjnqBixL

