नई दिल्‍ली. भारतीय टीम के ओपनिंग बैट्समैन पृथ्‍वी शॉ की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं. सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर सपना गिल जेल से छूटकर आने के बाद कानूनी कर्रवाई की तैयारी कर रही हैं. पृथ्‍वी शॉ और उनके दोस्‍तों के खिलाफ छेड़छाड़, मारपीट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराने की तैयारी की जा रही है.

इस संबंध में मुंबई के अंधेरी में स्थित एयरपोर्ट पुलिस स्‍टेशन का रुख किया गया. सपना गिल ने पुलिस को लिखित शिकायत दी है. पृथ्‍वी शॉ और उनके दोस्‍तों पर शिकायत में एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है. पृथ्‍वी के लिए ये शिकायत बड़ी परेशानी का सबक बन सकती है. सपना गिल ने अपनी शिकायत में कहा है कि पृथ्‍वी शॉ नशे में थे. वो नशे की हालत में पृथ्‍वी और उनके दोस्‍तों के सामने रहम की भीख मांग रही थी. यह पूरा विवाद पृथ्‍वी शॉ के साथ सेल्‍फी खिंचवाने से जुड़ा हुआ है. भारतीय बैटर ने ऐसा करने से मना किया जिसके बाद दोनों पक्षों में झगड़ा शुरू हो गया.

Criminal complaint registered against Prithvi Shaw, Ashish Surendra Yadav, Brijesh & others (not known to complainant) for illegal acts of molesting and outraging the modesty of Sapna Gill u/s 34, 120b, 144, 146, 148, 149, 323, 324, 351, 354 & 509 of IPC: Adv Ali Kaashif Deshmukh pic.twitter.com/OQIEWicr4u

— ANI (@ANI) February 21, 2023