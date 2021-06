PSL 2021: दानिश अजीज ने 7 गेंदों में जड़े 42 रन, विल्डरमुथ को मारे लगातार चार छक्के, देखें वीडियो

नई दिल्ली. पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) में शनिवार को कराची किंग्स और क्वेटा ग्लेडियेटर्स के बीच मुकाबला हुआ. कराची ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में सात विकेट खोकर 176 रन बनाए. लक्ष्य का पीछा करने उतरी क्वेटा की टीम छह विकेट खोकर 162 रन ही बना सकी. कराची ने क्वेटा को 14 रन से मात देकर पीएसएल अंकतालिका में चौथे स्थान पर कब्जा जमा लिया है. इस मैच के हीरो रहे कराची के दानिश अजीज जिन्होंने 13 गेंदों पर 45 रनों की विस्फोटक पारी खेली.



कराची ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी और बाबर आजम और शरजील खान ने टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाई. दोनों खिलाड़ियों के बीच पहले विकेट के लिए 55 गेंदों में 71 रन की साझेदारी हुई. बाबर आजम 23 रन बनाकर आउट हुए और तीसरे नंबर उतरे मार्टिन गप्टिल एक बार फिर फ्लॉप हुए. वह पांच रन बनाकर आरिश खान का शिकार बने. एक समय कराची का स्कोर 15 ओवर में चार विकेट के नुकसान पर 99 रन हो गया. ऐसा लग रहा था कि टीम 150 रन भी नहीं बना पाएगी. हालांकि चाडविक वॉल्टन (नाबाद 34) पिच पर मजबूती से टिके हुए थे. पाकिस्तान का छठा विकेट 121 रन के स्कोर पर गिरा. जब दानिश अजीज बल्लेबाजी करने उतरे तो सिर्फ 19 गेंद ही बचा हुआ था.



दानिश ने आते ही मैदान के हर तरफ शॉट लगाना शुरू कर दिया. बाएं हाथ का यह बल्लेबाज 19वें ओवर में जैक विल्डरमुथ पर कहर बनकर टूटा. इस ओवर में अजीज ने चार छक्के और एक चौके की मदद से 33 रन बटोरे. अजीज ने विल्डरमुथ के इस ओवर में लगातार चार छक्क भी जड़ा. पीएसएल के इतिहास में एक ओवर में सबसे ज्यादा रन बनाने का नया रिकॉर्ड भी बना.



33 runs in a single over becomes the highest in the history of PSL. All thanks to terrific batting of Danish Aziz #KKvQG #DanishazizDANISH YOU NAILED IT pic.twitter.com/lWFgZjKY94