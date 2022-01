PSL 2022: शाहिद अफरीदी टीम के मैच से 1 दिन पहले कोरोना पॉजिटिव, एक कप्तान भी संक्रमित

नई दिल्ली. पाकिस्तान सुपर लीग का सीजन-7 का आगाज गुरुवार शाम से हो रहा है. लेकिन इससे पहले ही लीग से जुड़े खिलाड़ियों के कोरोना संक्रमित होने की खबरें सामने आने लगी हैं. पेशावर जाल्मी के कप्तान वहाब रियाज के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद अब क्वेटा ग्लैडिएटर्स के ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी भी संक्रमित पाए गए हैं. वहाब एक दिन पहले कोरोना संक्रमित पाए गए थे और वो फिलहाल आइसोलेशन में हैं. अब वो शुक्रवार को अफरीदी की टीम क्वेटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ होने वाले टीम के ओपनिंग मैच में नहीं खेलेंगे. उनकी जगह शोएब मलिक टीम की कप्तानी करेंगे. पाकिस्तान सुपर लीग का पहला मैच गुरुवार शाम कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तांस के बीच होगा.

इस बीच, कराची किंग्स के पूर्व कप्तान इमाद वसीम और विदेशी खिलाड़ी जॉर्डन थॉम्पसन भी लीग शुरू होने से कुछ घंटे पहले ही कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं.

शाहिद अफरीदी (Shahid Afridi) को अब 7 दिन तक आइसोलेशन में रहना होगा और इसके बाद निगेटिव रिपोओर्ट आने के बाद ही वो अपनी टीम क्वेटा ग्लैडिएटर्स टीम से जुड़ पाएंगे. अफरीदी लीग के शुरुआती 4 मुकाबलों में नहीं उतर पाएंगे. यह दूसरा मौका है, जब अफरीदी कोरोना संक्रमित हुए हैं. पिछली बार जून 2020 में वो महामारी के दौरान लोगों को मदद पहुंचाने के दौरान वायरस की चपेट में आ गए थे.

अफरीदी ने ट्वीट कर जानकारी दी

शाहिद ने अपने कोरोना संक्रमित होने की जानकारी ट्वीट कर दी. उन्होंने लिखा, “दुर्भाग्य से मेरी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है. लेकिन कोई लक्षण नहीं हैं. इंशाअल्लाह जल्द ठीक होने की उम्मीद है. निगेटिव रिपोर्ट आने के बाद जल्द से जल्द क्वेटा ग्लैडिएटर्स टीम में शामिल हो जाऊंगा. #HBLPSL7 में शामिल सभी टीमों को मेरी शुभकामनाएं. मैं अपने आखिरी पाकिस्तान सुपर लीग टूर्नामेंट में सबकुछ देने के लिए प्रतिबद्ध हूं.”

I have unfortunately tested positive but have no symptoms at all. InshALLAH hope to recover soon, test negative and rejoin QG as soon as possible. Good luck to all teams in #HBLPSL7 I’m committed to giving it my all in my last PSL edition. pic.twitter.com/wCiEb5laZS

— Shahid Afridi (@SAfridiOfficial) January 27, 2022