PSL 2022: अफगानिस्तान के बल्लेबाज ने अपने सिक्स से दिलाई महेंद्र सिंह धोनी की याद, टीम भी जीती; देखें वीडियो

नई दिल्ली. महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) भले ही अब क्रिकेट मैदान पर कम ही नजर आते हों. लेकिन आज भी किसी ना किसी वजह से फैंस को उन्हें याद करने का मौका मिल ही जाता है. ऐसा ही कुछ पाकिस्तान सुपर लीग (PSL 2022) के एक मुकाबले में हुआ. जहां एक बल्लेबाज ने धोनी का ट्रेडमार्क हेलिकॉप्टर शॉट (MS Dhoni Helicopter shot) खेलकर उनकी याद दिला दी. धोनी का हेलिकॉप्टर शॉट खेलने वाले बल्लेबाज हैं, रहमानुल्लाह गुरबाज (Rahmanullah Gurbaz, जो पीएसएल के इस सीजन में इस्लामाबाद यूनाइटेड की तऱफ से खेल रहे हैं और उन्होंने पेशावर जाल्मी के खिलाफ मुकाबले में धोनी की पहचान बन चुके इस शॉट को खेला.

इससे पहले, राशिद खान और हार्दिक पंड्या जैसे खिलाड़ी भी कई मौकों पर महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) का फेवरेट हेलिकॉप्टर शॉट खेल चुके हैं. लेकिन गुरबाज ने हूबहू धोनी जैसा ही हेलिकॉप्टर शॉट खेला. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

whats up with afghanistan and the helicopter pic.twitter.com/kdyLmXAd1P

