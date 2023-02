रंग में पड़ा भंग, PSL ओपनिंग सेरेमनी में जमकर हो रही थी आतिशबाजी, आग लगने से फ्लडलाइट टॉवर धूं-धूंकर जला, VIDEO

नई दिल्ली. पाकिस्तान सुपर लीग 2023 (Pakistan Super League 2023) का आगाज हो गया है. आठवें संस्करण का पहला मुकाबला बीते 13 फरवरी को लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान के बीच मुल्तान में खेला गया. इस रोमांचक मुकाबले में कलंदर्स की टीम को एक रन से जीत मिली. मैच के हीरो कलंदर्स के सलामी बल्लेबाज फखर जमां रहे. उन्होंने पारी का आगाज करते हुए 42 गेंद में 157.14 की स्ट्राइक रेट से 66 रन की उम्दा अर्द्धशतकीय पारी खेली. इस बीच उनके बल्ले से तीन चौके एवं पांच छक्के निकले.

पीएसएल सेरेमनी में लगी आग:

पाकिस्तान सुपर लीग 2023 का आगाज शानदार तरीके से हुआ. ओपनिंग सेरेमनी में जमकर धूम-धड़ाके एवं आतिशबाजी हुई. लेकिन दुखद भरी खबर यह रही कि इस बीच स्टेडियम में लगे एक फ्लडलाइट टॉवर (Floodlight) में आग लग गई. जिसके बाद आनन-फानन में फायर ब्रिगेड को बुलाया गया और कड़ी मशक्कत के बाद इसपर काबू पाया गया. यही वजह रही कि पहला मैच करीब 30 मिनट की देरी से शुरू हुआ.

Fire Brigade at Multan Stadium before the first match of PSL 8 – sources say a light caught fire. pic.twitter.com/HuLjkwxUf5

— Shiffa Z. Yousafzai (@Shiffa_ZY) February 13, 2023