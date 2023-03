नई दिल्‍ली. भारतीय टीम के विकेटकीपर बल्‍लेबाज सरफराज अहमद इस वक्‍त सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किय जा रहा है. उसकी मुख्‍य वजह है टी20 मैच को टेस्‍ट में बदलना है. दरअसल इन दिनों पाकिस्‍तान सुपर लीग का आयोजन कराया जा रहा है. इस लीग के दौरान सरफराज अहमद क्वेटा ग्लैडिएटर्स फ्रेंचाइजी का नेतृत्‍व कर रहे हैं. उनसे उम्‍मीद थी कि गुरुवार को लाहौर कलंदर के खिलाफ मैच के दौरान वो टीम को जीत दिलाएंगे. विरोधी टीम की तरफ से दिया गया लक्ष्‍य भी खास बड़ा नहीं था. हालांकि इसके बावजूद भी सरफराज धीमी गति से एक छोर संभाले खड़े रहे. जिसका खामियाजा टीम को 17 रनों से हार के साथ भुगतना पड़ा.

सरफराज अहमद की कप्‍तानी में ही पाकिस्‍तान की टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी 2017 के फाइनल में भारत को हराकर खिताब पर कब्‍जा किया था. साल 2019 के 50 ओवरों के विश्‍व कप के बाद उनकी टीम से छुट्टी कर दी गई. इसके बाद करीब चार साल से वो वापसी के लिए मशक्‍कत करते रहे. हाल ही में सरफराज की पाकिस्‍तान की टेस्‍ट टीम में वापसी हुई है. वो बाबर आजम के नेतृत्‍व में राष्‍ट्रीय टीम में अच्‍छा प्रदर्शन कर रहे हैं.

27* off 28 balls. Positive Cricket by Sarfaraz Ahmed on the 3rd session of day 4. Quetta Gladiators trail by 17 runs with 3 wickets in hand. All eyes on Day 5… pic.twitter.com/vyT4cNdQxV

— Nawaz 🇵🇰 (@Rnawaz31888) March 2, 2023