नई दिल्‍ली. पाकिस्‍तान सुपर लीग के 13वें मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड का सामना क्वेटा ग्लैडिटर्स से था. इस्‍लामाबाद ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 220 रन का बड़ा स्‍कोर खड़ा कर दिया. इसकी वजह थे आजम खान, जिन्‍होंने क्वेटा के गेंदबाजों का धागा खोल दिया. आजम ने 42 गेंदों में 97 रन कूट दिए. उन्‍होंने 9 चौके और 8 छक्‍के जड़े. मैच में एंकरिंग जैनब अब्‍बास कर रही थीं.

इनिंग ब्रेक के दौरान जैनब अब्‍बास इस्लामाबाद के बैटर आजम खान का इंटरव्‍यू कर रही थीं. सवाल-जवाब का दौर चल ही रहा था कि अचानक जैनब डर के 2 कदम पीछे हट गई. दरअसल, आजम खान और जैनब की तरफ एक खिलाड़ी तेजी से आया और आजम के गाल खींचकर भाग गया. जैनब कुछ सेकंड के लिए भौचक रह गईं. हालांकि, उन्‍होंने खुद को संभालते हुए फ‍िर से आजम से बातचीत शुरू कर दी.

