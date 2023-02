नई दिल्‍ली. पाकिस्‍तान सुपर लीग (PSL 2023) में पेशावर जाल्‍मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के बीच मैच के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें पेशावर के कप्‍तान बाबर आजम ने रिपोर्टर को मजेदार जवाब देकर लोगों को रोहित शर्मा की याद दिला दी.

बाबर आजम पीएसएल के बीते कई सीजन में कराची किंग्‍स के कप्‍तान रहे. इस बार वह पेशावर जाल्‍मी की अगुआई कर रहे हैं. इमाद वसीम की कप्‍तानी वाली कराची किंग्‍स के लिए पीएसएल का यह सीजन भी अच्‍छा नहीं जा रहा है. टीम अब तक 4 मैच हार चुकी है.

पेशावर और इस्‍लामाबाद यूनाइटेड के मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक रिपोर्टर ने बाबर आजम से कराची किंग्‍स के खराब प्रदर्शन और उसमें सुधार को लेकर लंबा-चौड़ा सवाल पूछा. बाबर ने इत्‍मीनान से सवाल सुनने के बाद एक लाइन में जवाब दिया, मैं उनका कोच थोड़े हूं जो आप मुझसे पूछ रहे हैं उनके बारे में. आज के मैच की बात करते हैं.

Reporter: “What would you suggest to the Pakistani batsmen to come out of this crisis?”

Rohit Sharma: “If I ever become the coach for Pakistan, I will tell them”#INDvPAK #CWC19 pic.twitter.com/brrETRKGiu

— Saj Sadiq (@SajSadiqCricket) June 17, 2019