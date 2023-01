न गेंदबाज को पता चला...न साथी खिलाड़ियों को.. और पूरी हो गई हैट्रिक, पंजाब किंग्स के गेंदबाज का कारनामा

नई दिल्ली. गेंदबाज को भी नहीं पता चला…ना साथी खिलाड़ियों को खबर हुई और हैट्रिक पूरी हो गई. यह कारनामा पंजाब किंग्स के गेंदबाज नाथन एलिस ने बिग बैश लीग के एक मैच में किया. होबार्ट हरिकेंस की तरफ से खेल रहे एलिस ने सिडनी थंडर के खिलाफ यह उपलब्धि हासिल की. हालांकि, यह हैट्रिक पूरी 10 ओवर बाद जाकर पूरी हुई. इसी वजह से गेंदबाज और साथी खिलाड़ियों को यह याद ही नहीं रहा कि हैट्रिक पूरी हो गई.

होबार्ट हरिकेंस के तेज गेंदबाज नाथन एलिस ने अपने पहले ओवर की अंतिम गेंद पर सिडनी थंडर के सलामी बल्लेबाज मैट गिलक्स को आउट किया और उसके बाद अपनी अगली दो गेंदों में ओलिवर डेविस और नाथन मैकएंड्रयू के विकेट लिए. लेकिन, यह दोनों विकेट उन्होंने 10 ओवर बाद यानी सिडनी की पारी के 14वें ओवर में आए. यही वजह रही कि नाथन ने हैट्रिक पूरी करने के बाद भी जोरदार जश्न नहीं मनाया.

But it was over multiple overs… did he know? #OhWhatAFeeling @Toyota_Aus | #BBL12 pic.twitter.com/HCFHCR9XP2

We don’t think he knows either

Ellis has 3-6 after two overs, including a hat-trick! #BBL12 https://t.co/wZ3L86cNqr

— KFC Big Bash League (@BBL) January 15, 2023