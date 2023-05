VIDEO: हैदराबाद में क्विंटन डी कॉक ने दिखाई 'स्पाइडर मैन' की झलक, लोग हुए हैरान, आप भी देखें अफ्रीकी स्टार की कलाबाजी

नई दिल्ली. इंडियन प्रीमियर लीग 2023 (Indian Premier League 2023) का 58वां मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच हैदराबाद में खेला जा रहा है. इस रोमांचक मुकाबले में अफ्रीकी विकेटकीपर खिलाड़ी क्विंटन डी कॉक (Quinton de Kock) ने विकेट के पीछे एक हैरतअंगेज कैच लपकते हुए सबको हैरान कर दिया है.

छठवें ओवर में दिखा यह खूबसूरत नजारा:

यह खूबसूरत नजारा लखनऊ सुपर जायंट्स की गेंदबाजी के दौरान छठवें ओवर में देखने को मिला. एलएसजी के लिए यश ठाकुर गेंदबाजी कर रहे थे. इस ओवर की चौथी गेंद ठाकुर ने शॉर्ट पिच डाली. यहां एसआरएच के धुरंधर खिलाड़ी राहुल त्रिपाठी (Rahul Tripathi) से चूक हो गई. वह पुल करने गए और गेंद बल्ले का उपरी किनारा लेते हुए पीछे चली गई.

QDK leaps and takes a classy one-handed catch to send Tripathi back to the pavilion #SRHvLSG #TATAIPL #IPLonJioCinema #IPL2023 | @LucknowIPL @QuinnyDeKock69 pic.twitter.com/8HsXbXGZ58

— JioCinema (@JioCinema) May 13, 2023