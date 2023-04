VIDEO: आर अश्विन ने बीच मैदान में लिया पंगा, धोनी के साथी ने जवाब से किया शांत, पर जीत ली अंतिम जंग

नई दिल्ली. सीनियर भारतीय खिलाड़ी और ऑफ स्पिनर आर अश्विन मैदान पर हमेशा कुछ ना कुछ खास करते रहते हैं. आईपीएल में वे मांकडिंग करके भी चर्चा में आ चुके हैं. हालांकि यह नियम के अनुसार सही भी है और आईसीसी ने भी इसे अब रन आउट की कैटेगरी में डाल दिया है. आईपीएल 2023 के 17वें मुकाबले में राजस्थान राॅयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स की टीमें आमने-सामने थीं. मैच में अश्विन ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और वे प्लेयर ऑफ द मैच भी बने. लेकिन मैदान पर उन्होंने सीएसके के बैटर अजिंक्य रहाणे से पंगा ले लिया. इसका उन्हें तुरंत जवाब भी मिल गया. मालूम हो कि मैच को राजस्थान ने अंतिम गेंद पर 3 रन से जीता. रॉयल्स ने पहले खेलते हुए 175 रन बनाए थे. जवाब में एमएस धोनी की टीम 172 रन ही बना सकी.

चेन्नई सुपर किंग्स की टीम बल्लेबाजी कर रही थी. पारी का छठा ओवर ऑफ स्पिनर अश्विन डाल रहे थे. पहली गेंद पर अजिंक्य रहाणे ने कवर की ओर शॉट खेलकर 2 रन लिए. अश्विन इसके बाद दूसरी गेंद फेंकते हुए बीच में हुए रुक गए. इसके बाद जब दोबारा वे गेंद डालने लगे तो अचानक रहाणे विकेट से हट गए. इस तरह से उन्होंने अश्विन को जवाब देना चाहा. हालांकि अगली गेंद पर रहाणे रन नहीं बना सके. लेकिन उन्होंने तीसरी गेंद पर मिड ऑफ पर बड़ा छक्का जड़ा.

