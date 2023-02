IND vs AUS: अश्विन कान घुमा कर भरी चाभी तो मोहम्मद शमी हुए चार्ज! आखिरी विकेट भी किया अपने नाम

नई दिल्ली. भारत ने बॉर्डर गावस्कर सीरीज (Border Gavaskar Trophy) की शुरुआत बेहतरीन तरीके से की है. पहले टेस्ट में विजय प्राप्त करने के बाद दूसरे टेस्ट में भी ऑस्ट्रेलिया को छकाया है. दिल्ली में मेहमान टीम ने टॉस जीता और बल्लेबाजी करने के फैसले में देरी नहीं की. भारतीय गेंदबाजों ने दिल्ली में भी अपना दमखम दिखाया. तेज गेंदबाजों में टॉप पर रहे अनुभवी गेंदबाज मोहम्मद शमी (Mohammad Shami). उन्होंने गेंद पुरानी होने तक अपनी कला दिखा दी.

भारत की तरफ से एक बार फिर स्पिनर्स का बोलबाला रहा. फिरकी मास्टर आर अश्विन और रवींद्र जडेजा ने इस मैच में भी अपना जलवा बिखेर दिया. वहीं, स्पिनर्स के बीच मोहम्मद शमी भी कम नहीं नजर आए. अश्विन-जडेजा के खाते में 3-3 विकेट अपने नाम किए जबकि शमी ने 4 बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाया. लेकिन मैच के आखिर में एक मजेदार मूमेंट देखने को मिला, जब आर अश्विन ने मोहम्मद शमी को कान घुमाकर चार्ज कर दिया.

वीडियो हुआ वायरल

दरअसल, मैच के 75वें ओवर के दौरान शमी ने एक सनसनाती डिलीवरी से नेथन लॉयन का डंडा उखाड़ दिया. जिसके बाद भारतीय खेमें में खुशी की लहर उठी. उसी समय शमी के पीछे से अश्विन आए और दोनों कान पकड़कर घुमा दिए. जिसके बाद शमी दर्द से झुक गए. यह मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. फैंस इस वीडियो पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं देते नजर आ रहे हैं.

Mohammad Shami gets Bowled Lyon for 10 – Australia now 9 down.#INDvsAUS #INDvAUS #BGT2023 #AUSvIND #INDvsAUSTest #IPL2023 pic.twitter.com/t4KxKMuW5D

— Women’s Premier League (WPL) #WPL2023 (@wpl2023) February 17, 2023