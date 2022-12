टीम ने छोड़ा जिसका साथ, द्रविड़ ने थामा उसका हाथ, वायरल वीडियो देखकर हो जाएगा यकीन

नई दिल्ली. भारत और बांग्लादेश के बीच 22 दिसंबर से मीरपुर में टेस्ट सीरीज का दूसरा और आखिरी मैच खेला जाएगा. भारत चटगांव में हुए पहला टेस्ट जीतकर सीरीज में 1-0 से आगे है. अब टीम इंडिया इस टेस्ट को जीतकर सीरीज अपने नाम करना चाहेगी. भारत के विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने के लिहाज से यह सीरीज काफी अहम है. इसलिए भारतीय टीम दूसरे टेस्ट के लिए पूरे जी-जान से तैयारी कर रही है.

बांग्लादेश टीम भी पीछे नहीं है. उसकी नजर भी सीरीज में वापसी पर है. पहले टेस्ट में टीम की बल्लेबाजी उतनी अच्छी नहीं रही थी. खासतौर पर विकेटकीपर बैटर मुश्फिकुर रहीम की. चटगांव टेस्ट में उन्होंने दोनों पारी में 28 और 23 रन बनाए थे. इससे पहले, वनडे सीरीज में भी रहीम का बल्ला खामोश रहा था. उन्होंने तीनों वनडे मिलाकर 37 रन बनाए थे. अब दूसरे टेस्ट में उनकी कोशिश बड़ी पारी खेलने की होगी. इसके लिए वो मुमकिन कोशिश कर रहे हैं. इसी सिलसिले में उन्होंने भारतीय कोच राहुल द्रविड़ से भी नेट सेशन में टिप्स लिए. इसका एक वीडियो सामने आया है.

द्रविड़ ने रहीम को बैटिंग टिप्स दिए

इसमें मुश्फिकुर रहीम भारतीय हेड कोच द्रविड़ से बातें करते नजर आ रहे हैं. इस बातचीत के दौरान द्रविड़ रहीम को अपने हाथों के इशारों से बैटिंग को लेकर कुछ टिप्स देते नजर आ रहे हैं. दोनों की बातचीत देखकर यही लग रहा है कि द्रविड़ बांग्लादेशी बैटर को स्पिन गेंदबाजों से निपटने के गुर सिखा रहे थे. द्रविड़ से मिले टिप्स से रहीम कितने खुश थे, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि बातचीत खत्म होने के बाद वो भारतीय कोच से गले मिले.

Mushfiqur Rahim spotted with indian coach Rahul Dravid during the practice session. Learning from the best! 👊

Video courtesy : @BDCricTime#RahulDravid #BANvIND pic.twitter.com/8ulnurZ7j2

— Mushfiqur Rahim Fan Club (@mushfiqurfc) December 20, 2022