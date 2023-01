VIDEO: भारतीय टीम ने पंत को बताया फाइटर, गुरु द्रविड़ और कैप्टन पंड्या समेत साथी खिलाड़ियों से मिला खास संदेश

नई दिल्ली. भारत और श्रीलंका (India vs Sri Lanka) के बीच खेले जाने वाले तीन मैचों की टी20 सीरीज का आगाज तीन जनवरी से हो रहा है. सीरीज का पहला मुकाबला शाम सात बजे से आर्थिक राजधानी मुंबई स्थित वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा. टी20 सीरीज से पहले भारतीय टीम के मुख्य कोच राहुल द्रविड़ (Rahul Dravid) समेत कई खिलाड़ियों ने युवा विकेटकीपर खिलाड़ी ऋषभ पंत (Rishabh Pant) के लिए खास मैसेज दिया है, और उनके जल्द ठीक होने की शुभकामानाएं दी हैं.

द्रविड़ ने जल्द ठीक होने की जताई उम्मीद:

बीसीसीआई द्वारा शेयर किए गए वीडियो में भारतीय टीम के मुख्य कोच राहुल द्रविड़ ने पहले पहले बात करते हुए कहा, ‘ऋषभ पंत आशा करता हूं कि आप ठीक होंगे. उम्मीद करता हूं कि आप जल्द इस चोट से रिकवरी करेंगे. पिछले एक साल मुझे आपके साथ काम करने का मौका मिला है. इस दौरान आपने टीम के लिए कई यादगार पारियां खेलीं. मुझे पता है आप ऐसी परिस्थितियों से निकलने में माहिर हैं. यह एक मुश्किल परिस्थिति है, और आप बहादुरी के साथ वापसी करेंगे. आपसे जल्द मिलने की उम्मीद है.

You are a fighter. Get well soon #TeamIndia wish @RishabhPant17 a speedy recovery pic.twitter.com/oVgp7TliUY

— BCCI (@BCCI) January 3, 2023