India vs Pakistan: क्या है वो 4 अक्षर का शब्द जिसे भरी PC में द्रविड़ ने बोलने से कर दिया इनकार, लगे ठहाके

नई दिल्ली. भारत और पाकिस्तान की टीम रविवार (4 सितंबर) को एक-दूसरे से भिड़ने के लिए तैयार है. एशिया कप 2022 में दोनों टीमों में एक मुकाबला पहले खेला जा चुका है जिसमें बाजी भारत के हाथ लगी. हार्दिक पंड्या के ऑलराउंड प्रदर्शन के दम पर भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से रौंदा. हालांकि, पहले मुकाबले में पाकिस्तान के तेज गेंदबाजों के सामने भारतीय शीर्ष क्रम की कमजोरी उजागर हो गई. पाकिस्तान की तरफ से डेब्यू करने वाले 19 साल के नसीम शाह ने केएल राहुल को बोल्ड मार दिया.

दूसरी ओर कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली रन बनाने के लिए संघर्ष करते हुए दिखे. भारत-पाक मुकाबले से पहले द्रविड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे. उन्होंने पत्रकारों के पाकिस्तानी गेंदबाजी लाइन अप के सवाल पर कुछ ऐसा कहा, जिसने सभी को हंसने पर मजबूर कर दिया. द्रविड़ अपने क्रिकेट करियर के दौरान अक्सर गंभीर मुद्रा में देखे जाते थे. लेकिन टीम इंडिया का हेड कोच बनने के बाद इस महान बल्लेबाज के व्यक्तित्व का मजाकिया पहलू भी दिख रहा है.

दुबई में होने वाले मुकाबले से पहले जब द्रविड़ से दोनों टीमों की गेंदबाजी लाइन अप पर सवाल किया गया तो उन्होंने कुछ ऐसा कहा जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. द्रविड़ ने कहा, “मैं एक शब्द का प्रयोग करना चाहता था, लेकिन उसका प्रयोग नहीं कर सकता.” इसके बाद द्रविड़ खुद हंसने लगे और कहा, “मेरे दिमाग में शब्द है, मुंह से निकलने वाला था, लेकिन इसका उपयोग नहीं कर सकता. जिस शब्द को बोलने की कोशिश कर रहा हूं वह एक 4 अक्षर का शब्द है जो ‘एस’ से शुरू होता है, लेकिन ठीक है. हम भले ही ग्लैमरस न दिखें, लेकिन हमारे पास रिजल्ट देने वाले खिलाड़ी हैं.” देखें वीडियो

Jammy Sir trying to avoid using ‘Sexy’ for pak bowlers #indvPakpic.twitter.com/lT2AAmnNuv

