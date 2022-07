और जब द्रविड़ बन गए डेविड..., राहुल द्रविड़ ने अभिनव बिंद्रा को सुनाया पहले शतक का मजेदार किस्सा

नई दिल्ली. टीम इंडिया के हेड कोच राहुल द्रविड़ हाल ही में पूर्व ओलंपिक चैंपियन अभिनव बिंद्रा के पॉडकास्ट ‘इन द जोन’ में मेहमान बनकर आए थे. इसमें उन्होंने अपने स्कूल क्रिकेट से जुड़ा एक अनसुना किस्सा साझा किया. यह किस्सा उनके स्कूल क्रिकेट में पहले शतक से जुड़ा है. इसके बाद उनका गलत नाम अखबार में छपा था. न्यूज पेपर में उनका सरनेम द्रविड़ की जगह डेविड लिखा था. ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट शूटर बिंद्रा ने इस पर अगला सवाल पूछ लिया, तो द्रविड़ ने मजेदार जवाब दिया. उन्होंने कहा, “शायद अखबार के संपादक ने सोचा होगा कि यह स्पेलिंग मिस्टेक है और द्रविड़ नाम नहीं हो सकता, इसलिए डेविड लिख दिया गया होगा.”

राहुल द्रविड़ ने आगे कहा, “मुझे लगता है कि यह मेरे लिए यह अच्छा सबक था, यह महसूस करने के लिए मैं भले ही स्कूल क्रिकेट में सेंचुरी जड़ने को लेकर काफी उत्साहित और खुश था. लेकिन, अभी भी मुझे लोग अच्छे से नहीं जानते थे. उन्हें तो मेरा नाम तक ठीक से पता नहीं. वे मेरे नाम के सही होने तक पर भरोसा भी नहीं कर सकते हैं और इसलिए इसे बदल दिया.”

